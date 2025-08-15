“MUTภูเก็ต” มงคาบ้าน! “เดล นฤมล” ปาดหน้าเต็งหนึ่ง “วีนา” คว้ามงกุฎ “Queen of Phuket”

สะใจกองเชียร์ที่สุด ลุ้นกันสนุกทุกรอบ ในที่สุดมงกุฎ “Queen of Phuket” ไข่มุกงามแห่งอันดามัน ตกเป็นของ “เดล นฤมล” มิสยูนิเวิร์สภูเก็ต หลังทำคะแนนนอนมาในทุกรอบการแข่งขัน ทำให้ตำแหน่งรองอันดับ 2 ตกเป็นของตัวเต็งหมายเลขหนึ่ง อย่าง “วีนา”
นับเป็นอีกค่ำคืนสำคัญของกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 ในรอบ Queen of Phuket ที่เจ้าภาพเมืองภูเก็ต “คิม ธีรศักดิ์ ผลงาม” และ “กบ ธนพัฒน์ นวลสกุล” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Angsana Convention and Exhibition Space (ACES) จังหวัดภูเก็ต เพื่อเฟ้นหาสาวงามหนึ่งเดียวที่จะได้ครองมงกุฏ Queen of Phuket
เปิดเวทีด้วย 2 พิธีกร ชลวิศ วงศ์ศรีวอ และ สกุล ลิมปภานนท์ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคนสำคัญอย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand 2025 ก่อนยกเวทีให้ 77 สาวงามผู้เข้าประกวดในชุดราตรีที่ออกแบบมาอย่างประณีต สวยสง่า ดีไซน์ที่ดูหรูหราอลังการ ประกาศผลผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย โดย 5 คน มาจากรางวัล Popular Vote นั่นเอง
ระหว่างรวบรวมคะแนน พิธีกรประกาศรางวัล BEST PHOTOGENIC BY THE TITLE รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ MUTสระบุรี, MUTภูเก็ต และ MUTกรุงเทพมหานคร
รางวัล BEST CONTENT CREATOR BY THE TITLE ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ MUTสระบุรี, MUTปทุมธานี รางวัล MISS KORA ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ MUTสระบุรี และรางวัล MISS AYANA ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ MUTปทุมธานี และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับผล 22 คนสุดท้าย Queen of Phuket ซึ่งคะแนนโหวตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ MUTสระบุรี, กรุงเทพมหานคร, เพชรบุรี, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
ตามมาด้วย 17 คน ได้แก่ MUTอุดรธานี, ปทุมธานี, อุตรดิตถ์, ราชบุรี, สงขลา, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, พังงา, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธุ์, นครพนม, นครนายก, เชียงใหม่, นครปฐม, ตราด และลพบุรี โดยผู้ผ่านเข้ารอบ Queen of Phuket กลับออกมาอวดโฉมอีกครั้งในชุด เคอบาย่า ชุดพื้นเมืองภูเก็ต จากบ้านชินประชา จากนั้นประกาศผล 12 คนสุดท้าย ได้แก่ MUTกรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช, สมุทรปราการ, ประจวบฯ, สงขลา, สระบุรี, ภูเก็ต, นครนายก, เชียงใหม่, ปทุมธานี, ลพบุรี และอุตรดิตถ์ เข้าสู่รอบการแสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ “ภูเก็ต ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต” คนละไม่เกิน 30 วินาที เพื่อวัดกึ๋นกันแบบสดๆ
ต่อด้วย “คิม ธีรศักดิ์ ผลงาม” ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Phuket และ Phuket The Host City ขึ้นกล่าวขอบคุณ และอวยพรให้นางงามทุกคนโชคดี และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana ขึ้นกล่าว
ตามติดด้วยการประกาศผล 5 คนสุดท้าย เริ่มจากคะแนน “Popular Vote” ได้แก่ MUTสระบุรี ต่อด้วย MUTภูเก็ต, สงขลา, อุตรดิตถ์ และ ลพบุรี สู่รอบการตอบคำถาม Final Question ก่อนจะต้องบีบหัวใจอีกครั้ง เมื่อพิธีกรประกาศผล Miss Universe Thailand Queen of Phuket 2025 ดังนี้
รองอันดับ 4 Queen Of Phuket ได้แก่ MUTสงขลา ครีม อริยากร สุขภิทักษ์
ตำแหน่งรองอันดับ 3 Queen of Phuket ได้แก่ MUTอุตรดิตถ์ ยีนส์ พิชญาวี โยโกยาม่า
ตำแหน่ง รองอันดับ 2 Queen of Phuket ได้แก่ MUTลพบุรี หญิง สุมิตา คุมาประโคน
เหลือนางงาม 2 คน สระบุรี และ ภูเก็ต ยืนจับมือลุ้นระทึกบนเวที โดยสาวงามที่คว้าตำแหน่ง Queen of Phuket ได้แก่ MUTภูเก็ต “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” ครองมงกุฎ Queen of Phuket มูลค่า 500,000 บาท ทำให้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของนางงามตัวเต็ง “วีนา ปวีนา ซิงค์” MUTสระบุรี
ทั้งนี้สาวงามทั้ง 77 คน จะกลับไปทำกิจกรรมกับกองประกวด Miss Universe Thailand 2025 อย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ดังนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2568 : Close Door Interview Day (รอบสัมภาษณ์) วันที่ 18 สิงหาคม 2568 : National Costume Competition (การประกวดรอบชุดประจำชาติ) วันที่ 20 สิงหาคม 2568 : Preliminary Competition (การแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง) สำหรับรอบตัดสิน (Final Competition) Miss Universe Thailand 2025 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกองประกวดฯ ที่จะพาทุกท่านไปเฟ้นหาดาวดวงใหม่ เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีจักรวาล ได้ในช่องทาง Facebook : Miss Universe Thailand, Instagram @missuniversethailand, X : @missu_thailand, TikTok : @officialmuth