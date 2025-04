“PDวรรณ” ขอปลุกจักรวาลยุคใหม่ในตัว เปิดตัว มิสยูนิเวิร์ส สมุทรสาคร-บึงกาฬ 2025 “ซาร่า คาซิงกินี” สานฝันลูกชาย อยากเห็นแม่ประกวดนางงาม

The New Era of Miss Universe ปลุกจักรวาลยุคใหม่ในตัวคุณ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า PD MUT คุณวรรณ วนัชพร พรพงศ์อธิคม ผู้บริหารคนเก่งและแกร่งแห่ง บริษัท ออลล์ ธิงค์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ CEO แบรนด์ยาสีฟัน Authodenex เป็นที่จับตามองในฐานะผู้สนับสนุนหลักการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2025 ด้วยงบประมาณถึง 30 ล้านบาท เคียงข้างทุกแคมเปญของ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ถือสิทธ์ MISS UNIVERSE THAILAND ซึ่งนอกจากเป็นผู้สนุนสนุนหลักแล้ว คุณวรรณ ยังถือสิทธิ์ Provincial Director MUT หรือ PD ถึงสองจังหวัด นั่นคือ MISS UNIVERSE SAMUT SAKHON 2025 (มิสยูนิเวิร์ส สมุทรสาคร 2025) และ MISS UNIVERSE BUENG KAN 2025 (มิสยูนิเวิร์ส บึงกาฬ 2025) เปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศได้พิสูจน์ความสวย ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ แค่เปิดบ้านรับสมัครก็ติดเทรนด์ Talk Of The Town ชั่วข้ามคืนเมื่อนางแบบสาวสวยอย่าง ซาร่า คาซิงกินี ยื่นใบสมัครเป็นคนแรกๆ ตามความฝันและพิสูจน์เส้นทางนางงามเพื่อลูกชายของเธอ รวมถึงผู้เข้าประกวด โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ล่าสุด คุณวรรณ ทุ่มงบจัดงาน PRESS CONFERENCE MISS UNIVERSE SAMUT SAKHON – BUENG KAN 2025 Presented By AuthoDenex อย่างเป็นทางการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เปิดตัวผู้เข้าประกวด 2 จังหวัด พร้อมมงกุฎประจำตำแหน่ง กิจกรรมและแคมเปญต่างๆ และแน่นอนว่าของรางวัลสำหรับผู้ชนะ จังหวัดละนับล้านบาทเลยทีเดียวพิธีกร แชมป์ สกล ลิมปภานนท์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมเปิดตัว PD MUT SAMUT SAKHON – BUENG KAN 2025 คุณวรรณ วนัชพร พรพงศ์อธิคม ตามด้วยผู้เข้าประกวดสองจังหวัด ท่ามกลาง สื่อมวลชน บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล รวมถึงแขกพิเศษ กชเบล-ศรัณย์รัตน์ เผือกพิพัฒน์ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 , เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ รองอันดับ1 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 และ แจน ณัฏฐ์ฑินี ธนัตพรภิญโญ รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 ตัวแทนแบรนด์ยาสีฟัน Authodenex ผู้สนับสนุนการประกวดครั้งนี้ ในขณะที่ผู้ชมทาง Live Streaming on FACEBOOK : MISS UNIVERSE THAILAND ดูจะตื่นเต้นไม่แพ้กัน นอกจากกิจกรรมแน่นแล้ว ผู้เข้าประกวดยังสวยสะดุดตา ออร่าแรง จากนั้นตื่นตาตื่นใจกับการเปิดตัวมงกุฏ มิสยูนิเวิร์ส สมุทรสาคร 2025 “The Ocean of Universe” สมุทวารี มีความหมายว่าสายน้ำมหานที รัศมีแห่งชลาลัย และมงกุฎ มิสยูนิเวิร์สบึงกาฬ 2025 “Naka Universe”นาคะนาคินี พญานาคที่เป็นเอกบุรุษ และพญานาคที่เป็นอิระสตรี ผู้รักษาความสมดุลแห่งจักรวาล สวยงามและทรงคุณค่า ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Live on Tiktok ในแคมเปญ live for Best Sellerโดย คุณวรรณ วนัชพร พรพงศ์อธิคม ผู้อำนวยการกองประกวด มิสยูเวิร์สสมุทรสาคร-บึงกาฬ 2025 เปิดใจว่า “หลังจากที่มีโอกาสนำแบรนด์ยาสีฟัน Authodenex ร่วมสนับสนุนการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มียอดขายเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด จึงได้ตัดสินใจสานต่อด้วยการเป็นผู้สนับสนุนเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 ถึง 30 ล้านบาท ด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารของ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะทำให้แบรนด์เติบโตและยิ่งใหญ่อย่างที่ตั้งใจ จึงไม่ลังเลที่จะสนับสนุนทั้งเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าสู่วงการธุรกิจนางงามอย่างเต็มตัว พร้อมโอกาสเป็นผู้ถือสิทธิ์จัดการประกวด มิสยูนิเวิร์สสมุทรสาคร-บึงกาฬ 2025 แม้จะเป็นผู้อำนวยการกองประกวด หรือ PD หน้าใหม่ แต่เราพยายามอย่างสุดความสามารถ นับจากนี้ทีมจะคัดสรรผู้เข้าประกวดที่มี 3B ครบคือ Beauty Queen /Brain และ Business เพื่อมาต่อยอดธุรกิจ และต่อยอดความฝันของผู้เข้าประกวดให้สำเร็จ นอกจากได้ครองมงกุฎประจำตำแหน่งแล้ว ผู้ชนะยังได้รางวัลมูลค่ารวม จังหวัดละกว่า 1 ล้านบาทอีกด้วย ที่สำคัญสำหรับดาวที่ส่องแสงโดดเด่นด้านวงการบันเทิง เราพร้อมสนับสนุนเต็มที่ วรรณขอเป็นจุดยืนให้กับผู้หญิงยุคใหม่ไปสู่จักรวาลด้วยกัน The New Era the New Miss Universe”.สำหรับกิจกรรมสำคัญของการประกวด มิสยูเวิร์สสมุทรสาคร-บึงกาฬ 2025 เริ่มเก็บตัวระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน ที่ จังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 8-10 มิถุนายน ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะประกวดรอบตัดสินในคืนวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ#MissUniverseSamutSakhon2025 #MissUniverse2025#MissUniverseThailand #MissUniverseBuengKanAndSamutSakhon2025#มิสยูนิเวิร์สสมุทรสาคร2025 #มิสยูนิเวิร์สบึงกาฬ2025ติดตามทุกกิจกรรมได้จากช่องทางFacebook : มิสยูนิเวิร์สสมุทรสาคร - Miss Universe Samut SakhonFacebook : มิสยูนิเวิร์สบึงกาฬ - Miss Universe Bueng Kan