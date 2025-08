77สาวงาม MUT2025 อวดโฉมชุดไทย และซีนประวัติศาสตร์ “นาตาลี เกลโบว่า” เชิญมงกุฎ “MIss Universe Thailand 2025” 133 กะรัต

หรือผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวดโดยประธานกองประกวด MIss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana จัดงาน Welcome Ceremony & Press Conference “Miss Universe Thailand 2025 : Open To The Universe” ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era ทั้ง 77 จังหวัดในแฟชั่นโชว์ชุดไทยประจำชาติ (Chud Thai) และชุดราตรีที่ได้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บจากผ้าไทยพื้นถิ่น 77 ชุด 77 แบบ อลังการงานสร้างอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง ชุดราตรีที่ได้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บจากผ้าไทยพื้นถิ่น 77 ชุด 77 แบบ ที่กองประกวดฯ ต้องการให้สาวงามเป็นพลังในการส่งชุดไทยของประเทศไทยก้าวไปสู่ยูเนสโก (UNESCO) อย่างประสบความสำเร็จเพื่อค้นหาผู้หญิงที่พร้อมที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด รวมถึงมีความสำคัญ และสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายคนในประเทศไทยและโลกใบนี้ ภายใต้ 3E ได้แก่ Elegance Empowering Entertainmentนอกจากนี้ บอสณวัฒน์ ยังได้เผยโฉม มงกุฏประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2025 อย่างเป็นทางการ และทำแฟนนางงามกรี๊ดสนั่นเมื่อMiss Universe 2005 ปรากฎตัวเป็นผู้เชิญมงกุฏ Miss Universe Thailand 2025 133 กะรัตอีกด้วย“ณวัฒน์” ได้พูดถึงความภูมิใจในงานแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและมงกุฎ Miss Universe Thailand 2025 ดังนี้….“ภูมิใจเพราะเราไม่เคยทำงานที่ไทยจ๋าขนาดนี้กับงานชุดไทย เราทำในความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าใครก็จะมาเคลมชุดไทยของเราไม่ได้ แล้วเราก็ได้ส่งชุดไทยเหล่านี้ไปยูเนสโกแล้วด้วยส่วนมงกุฎเรือนนี้เป็นเรือนที่ทำขึ้นมาได้สมใจอยาก เราใช้บลูโทพาสแท้ 133 กะรัต ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์มิสยูนิเวิร์ส จะเป็นมงกุฎเดียวของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ไม่มีมงกุฎรองใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าเยอะอยู่ ไม่กล้าบอก ขอประกาศทางเพจดีกว่า เราตั้งใจทำ ไม่มีของปลอมแน่นอน คนที่ได้ไปเช็กได้เลย เราจะให้กับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปเลย ปีหน้าก็เปลี่ยนแบบ ไหลไปเรื่อยๆ แล้วแต่ความชอบสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า) มุ่งเน้นตามหา The New Era Of Miss Universe Thailand ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีจักรวาล ด้วยความสวยในระดับ 4B นั่นคือ Beauty Body Brain และ business ที่มีอย่างเพียบพร้อมแล้ว พวกเธอต้องมีแสง และแรงสนับสนุนที่ท่วมท้น เพื่อร่วมกันผลักดัน Miss Universe Thailand สู่จักรวาล