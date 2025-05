เปิดใจ “กบ ธนพัฒน์ - คิม ธีระศักดิ์” PD MU ภูเก็ต มือทองวงการนางงามแห่งยุค นักปั้นคนมงฯ

เรียกว่าเป็นสอง PD มือทอง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สายตาแฟนนางงามในยุคนี้จริงๆ สำหรับสองหัวเรือใหญ่ของทีมภูเก็ตและผู้ถือสิทธิ์การประกวดที่ล่าสุดทั้งคู่จัดแถลงข่าวเปิดตัวมิสยูนิเวิร์สภูเก็ต 2025 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “New Era of Beauty Queen” เพื่อมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมนางงามไทยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นโดยการประกวดครั้งนี้และอยากหาเพชรเม็ดใหม่ให้กับวงการนางงาม ยกนางงามคือซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมเผยเทคนิคเลือกนางงามยังไงให้ปังกบ : "เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการของภูเก็ตที่มีการจัดมิสยูนิเวิร์สภูเก็ตครั้งแรก อย่างเป็นทางการครับ ก็ตื่นเต้นมากครับ"คิม : "รอบนี้มันเป็นความตั้งใจจริงๆ เราเองเราเป็นคนนางงาม เราเป็นคนทำนางงาม ก็อยากทำหลากหลายบริบท ก็บังเอิญโชคดีว่า บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ลิขสิทธิ์นี้มา แล้วเรามีโอกาสได้ทำ MUT ครั้งแรก หมายถึงเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็มองเห็นถึงศักยภาพว่า จริงๆ เรามองภาพของ MU เรียบหรูนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราปีนี้เป็นปีแรกที่เราคุยกับทางจังหวัด เพราะว่าจริงๆ แล้วนางงามคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง เราอยากเอาซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้มาลงภูเก็ต เราก็อยากช่วยชุมชนภูเก็ต ปีนี้เป็นปีแรกถ้าน้องๆ นักข่าวมาเราก็มีของแจกจากชุมชนนะครับ อันนี้เป็นของ 3-4 ชุมชนที่อยู่ด้านนอก เป็นของที่ระลึก แล้วก็มีส่วนของชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งการเก็บตัวก็จะไปเจาะชุมชนท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นมิสยูนิเวิร์สภูเก็ต หรือการเก็บตัวใหญ่เดือนสิงหาคมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์"รับกดดันคนมองภูเก็ตคือตัวเต็งของวงการนางงามคิม : "เอาตรงๆ นะ นางงามไม่เกร็งแต่ผู้จัดเกร็ง"กบ : "เอาจริงๆ ไม่กดดันเลย เราเพิ่งได้มงฯมิสแกรนด์ไปด้วย 2 ปีติด แล้วเรารู้สึกว่าถ้าปีนี้เราได้อีกมันก็คงเป็นโบนัสของเรา เราไม่ได้ต้องการที่จะได้มงฯ 5 ปีติด 10 ปีติด มันคงเกินไปเพื่อนคงเกลียดเราพอดี เราก็เลยมองว่าปีนี้เราคนแรกของเราขอให้สวยสมศักดิ์ศรีภูเก็ตก็แล้วกัน คิดแค่นี้ เป้าหมายสูงสุดก็คือเข้า 5 หรือถ้าเข้ามงฯได้ก็จะยินดีครับ"คิม : "สำหรับเราใจเราเปิดกว้างนะครับ เพราะมีความรู้สึกว่า คือเรารู้ว่าใครตัวเต็งใครไม่เต็ง แต่เมื่อไหร่ที่เราลงมือทำ เราก็ต้องดันลูกสาวให้สุดความสามารถ ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่เมื่อเกมออน เราก็ต้องออนกับเกมครับ"เผยจุดแข็งของทีมภูเก็ตคือมีทีมเวิร์กที่ดีคิม : "สำหรับเรามองว่าทีมเวิร์ก หนึ่งเรามีทีมเวิร์กที่ดี สองเรามีการเปิด หมายถึงว่าเปิดสมองรับฟังซึ่งกันและกัน ทั้งตัวนางงามเองและตัวผู้จัดเอง เพราะฉะนั้นเรามองว่าเราไม่มีอะไรเลย บอกเลยว่าการทำนางงามสำหรับเรากับพี่กบไม่ได้เอาธุรกิจมาเป็นโจทย์ตั้ง เพราะฉะนั้นเราทำด้วยความสบายใจ"กบ : "เรามองว่าเราทำด้วยใจ บางอย่างมันเกิดค่าใช้จ่ายที่มันเกินจำเป็น แต่เรามานั่งคุยกันว่ามันคือความสุขไหม ถ้ามันคือความสุขก็มองข้ามมันไป"คิม : "สำหรับเราเอง ถ้าน้องๆ รู้ คือเราเป็นคนทำธุรกิจนะครับ เราเป็นนักธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์ ทั้งร้านอาหารหลายๆ อย่างที่เราทำ เราทำจากความรักทั้งนั้น เมื่อเรามาจับนางงามทุกคนถามว่าทำไมเอาเงินมาลงนู่นนี่นั่น เราแค่รู้สึกว่านี่คือความสุขเรา เหมือนน้องมีความสุขในการไปสะสมรถอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราไม่ได้สะสมรถ เราสะสมนางงาม เพราะฉะนั้นเราแค่มีความรู้สึกว่าเมื่อเราทำแล้วเราก็สุดเต็มที่ ไม่มีอะไรในหัวใจเราที่มีความรู้สึกว่า เราทำเพื่อจะต้องเป็นธุรกิจแล้วไปกดดันน้อง แบบนี้เราไม่ค่อยอยากทำ"กบ : "เราเข้ามา เราไม่ได้มองว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้น ไม่เคยคิดเลย เพราะเราเข้ามาด้วยความที่เราชอบเป็นงานอดิเรกของเรา ชอบเพราะใจรัก ทำให้ดีสุด ทำออกมาจากใจ ผลที่ได้คืออาจจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนความเต็มที่ของเรา"คิม : "คือสบายใจนะ เราบอกเลยว่า ไม่ว่าทั้งเรา พี่กบ พี่ปอนด์ พี่เบียร์ พี่โบโบ้ แม่เอ็ม แม่กี้ คือเราคุยกันลงตัว คือเหมือนกลุ่มเพื่อนที่มาทำงานด้วยกันแล้วมันคลิก แล้วมันสนุก"ยอมรับเป็นเรื่องจริง คนมองเป็นเจ้าพ่อทางภาคใต้ของวงการนางงามคิม : "จะต้องบอกแบบนี้ดีกว่า คือหนึ่งเราย้อนกลับไปว่ากองแม่ต้องการคนทำงานแบบไหน เราก็เอามาเป็นโจทย์ตั้ง ว่า 1 2 3 4 เขาอยากได้แบบไหน เราก็มานั่งคุยกันในกลุ่มว่า ที่เรามีน้องทั้งหมดอยู่ตอนนี้ใครที่สามารถเข้าใกล้มากที่สุด ไม่ใช่ได้นะ แต่เข้าใกล้มากที่สุด เราก็หยิบคนนั้นมาฝึกให้เต็มที่เพื่อให้ไปในทิศทางแนวเดียวกับกองใหญ่ได้ นั่นคือบริบทของเรา"กบ : "เจ้าพ่อทางภาคใต้มันก็เป็นเรื่องจริงครับ ไม่รู้มันจะพูดยังไง เราก็เต็มที่ เราส่งมาจริงจังแบบเป็น 10 ปี เราก็ทำอย่างต่อเนื่อง อาจจะโชคดีตรงที่ว่าผลงานเรามันค่อยๆ เขยิบขึ้นเรื่อยๆ อาจจะทำให้ดูมีผลงานที่ดี (ผลงานดีทำให้นางงามอยากมาประกวดกับทีมภูเก็ต?) ด้วยครับ"คิม : "ก็มีสิทธิ์นะครับ ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ เราว่าสำหรับเราเอง นางงามเขาก็คงมองแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดไหนสามารถส่งเขาได้สุด เราคิดว่าทุกคนก็หวังมงฯนั่นแหละ แต่เมื่อมงฯมันมีแค่อันเดียว เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองหาจังหวัดไหนที่มีศักยภาพ จังหวัดไหนที่มีสเกลในการดันน้องให้มากที่สุด เราว่านั่นคือจุดประสงค์"โวสปอนเซอร์แห่สนับสนุนเพียบ แต่ยังไม่กำหนดตัวเลขเงินรางวัลสำหรับคนที่ได้ตำแหน่งคิม : "รางวัลน้อง เรายังไม่ได้กำหนด เพราะตอนนี้เรารับแต่สปอนเซอร์ไหลมาๆ ก่อน แล้วเราก็ถือว่าตอนนี้ก็เยอะพอสมควร แต่เราไม่อยากบอกตัวเลขเราอยากรอสปอนเซอร์ ณ วันนี้ สปอนเซอร์ก็ไหลเข้ามาทุกวัน คือสปอนเซอร์มาแสนสองแสนเราก็รับทุกวันพอรับทุกวันวันนี้เราก็คุยกับพี่ปอนด์ว่า ของรางวัลเอาไว้ก่อนนะ เราขอดูว่าสรุปสุดยอดเมื่อเราปิดดีปุ๊บ เราจะได้ก้อนเท่าไหร่ แล้วเราจะเจียดแบ่งให้น้องเป็นน้ำใจของเราให้น้องเท่าไหร่ เพราะเราบอกเลยว่าตั้งแต่เราทำนางงามไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์นางงามสักคน เราให้เต็มร้อยเลย ไม่เคยหักอันนี้เรื่องจริง"เผยจัดประกวดมา 10 ปี ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์นางงามที่ได้ตำแหน่งสักบาทกบ : "ถามว่าอยากได้ไหม อยากได้ แต่ว่าพอมองน้องเอาไปต่อยอดชีวิตมันดีกว่า เราหาเงินอย่างอื่นได้ เราหาตังค์อย่างอื่นได้ไง"คิม : "เราหาเงินจากธุรกิจเราได้ เราไม่เอาเปอร์เซ็นต์เลยครับ อันนี้คือเฉพาะภูเก็ตนะที่อื่นไม่รู้ เราแฮปปี้ในสิ่งที่เราทำ (ถึงน้องได้มงฯไปแล้วมีงานก็ไม่หัก?) ไม่หักเลย เอาตรงๆ ทำนางงามมาตั้งแต่ปี 2016 ไม่ได้หักเงินรางวัลใครสักคนเลย เงินรางวัลภูเก็ตก็จ่ายเป็นงวดครับ คืองวดแรก งวด 1 งวด 2 งวด 3 แบ่งเป็น 3 งวด งวดสุดท้ายคืออำลาตำแหน่ง"กบ : "ไม่หักเปอร์เซ็นต์น้อง ถามว่าได้อะไรจากการส่งประกวด ได้ความสนุก สุดท้ายมันก็ได้ชื่อเสียงกลับมา แค่นั้นแหละครับ เราก็ต่อยอดตัวเองด้วยสมมุติเรามีชื่อเสียงเราก็อาจจะไปไลฟ์ติ๊กต๊อกบ่อยๆ ได้ของขวัญเยอะ (หัวเราะ)"คิม : "อย่างที่บอก หนึ่งเราเป็นนักธุรกิจ ทำอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตอนนี้กำลังขึ้นคอนโด ขึ้นวิลล่าต่อ ซึ่งตัวนี้มันเป็นอาชีพหลักของเรา ส่วนนางงามมันเป็นอาชีพประกอบ เป็นความรักจากที่เราอยู่ด้วยแล้วเราก็ชอบ ก็เลยบอกว่ามองเห็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เขาเอาโอกาสมาให้เรา แล้วเราก็ต้องหยิบยื่นโอกาสให้เขา เชื่อไหมว่าเราภูมิใจทุกครั้งที่ลูกสาวของเราขึ้นเวที จะได้ตำแหน่ง 1 2 3 4 5 อันนี้ไม่เป็นไร แต่เรามองเขาด้วยความภูมิใจว่า สุดท้ายเราก็ส่งเขาถึงฝั่ง เขาจะได้ต่ออะไรอันนั้นคือเป็นแรงที่เราผลักดัน อันนี้คือเรื่องจริง แล้วทุกปีจะนั่งร้องกับพี่กบ 2 คนว่า เสร็จปีนี้ไปแล้วนะ"เผยมีความสุขที่ได้จัดประกวดนางงาม แม้รายจ่ายที่ทุ่มไปจะเข้าเนื้อตัวเองก็ตามคิม : "เข้าอยู่แล้ว แต่ละปีเข้ามากเข้าน้อย อันนี้ก็พูดตรงๆ เข้ามากเข้าน้อย แต่ถามว่าทำไมถึงทำ ก็บอกว่ามีความสุขไงครับถึงทำ จริงๆ จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทุ่มไปมากน้อยแค่ไหน บางปีก็ปริ่มๆ บางปีเมื่อเราใส่โปรดักชั่นไปเยอะๆ อย่างสมมุติเราจัด 4,000 ที่นั่ง เวที 4-5 ล้านบาทขึ้นอยู่แล้ว กว่าจะเอามันอยู่ โปรดักชั่นมันเยอะ"กบ : "สปอนเซอร์คนภูเก็ตทั้งนั้น ถ้าเป็นล้าน ก็ไม่ไหว ถูกไหมครับ ส่วนใหญ่หลักหมื่นหลักแสน มีสปอนเซอร์จากกรุงเทพฯ บ้าง"คิม : "เจ้าใหญ่ๆ ก็ล้านสองล้าน ซึ่งก็เข้ามาบ้าง ก็ถือว่าโอเค ถือว่าดีครับ คิดว่ามิสยูนิเวิร์สไม่น่าจะขาดทุน เพราะว่าสปอนเซอร์ไหลมาเยอะ"บางจังหวัดให้คนมงฯเป็นล้าน แต่เจ้าตัวลั่นไม่อยากให้เอาเงินรางวัลไปเปรียบเทียบเวทีจังหวัดอื่นคิม : "ยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวพูดไปแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจตัวเอง"กบ : "เราไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับจังหวัดไหน เราอยากทำแล้วอยู่ได้ยาวๆ ทำแล้วยั่งยืน มันเยอะนะหนึ่งล้าน"คิม : "จริงๆ การจัดนางงามของเรา เราก็ยังนึกถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นหลัก อย่างเราทำงานกับพช.พาณิชย์ หรือทำงานกับประชารัฐ หรือทำงานกับท่านผู้ว่าฯ เราจะมองตลอดว่าจะเอานางงามภูเก็ตไปต่อยอดกันยังไงเพื่อให้เศรษฐกิจภูเก็ตมันรันไปได้เรื่อยๆ ปีนี้ก็เลยชัดเจนกับท่านว่า เดี๋ยวปีนี้เรากับพช.จะผลักดันชุมชน เพื่อจะให้คนทั้ง 77 จังหวัด ตอนเก็บตัว Miss Universe Thailand กับเรา หรือ MU ใหญ่ คนต่างชาติจะได้เห็นความเป็นท้องถิ่นจริงๆ ชุมชนเขาอยู่ยังไง ผลิตออกมาโปรดักส์เป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ครับ อันนั้นคือความภูมิใจของเรามากกว่า"เผยอยากต่อยอดการประกวดนางงามให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดคิม : "ใช่ๆ สำหรับภูเก็ตนะ เราเข้าใจคำว่า มิสยูนิเวิร์สคือมันเป็นจักรวาล เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะรู้ว่ากว่าจะถึงจักรวาล มันมีตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบน เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้ น้องๆ ที่มาสมัคร (มิสยูนิเวิร์สภูเก็ต) ตอนนี้มี 14 คน จริงๆ เราอยากได้ประมาณ 20 คน แต่ว่าก็เข้าใจนะครับ PD ทุกจังหวัดก็บ่นกันหมดว่านางงามน้อย แล้วก็กระชั้นชิดมาก เพราะจริงๆ ตอนแรกเราอยากจะประกวด มิสยูนิเวิร์สภูเก็ตกับมิสแกรนด์ภูเก็ตด้วยกัน จะได้อิมแพ็กคนเยอะๆ แต่ว่าด้วยบริบทมันก็อาจจะต่างกัน แซบกับอีกคนนึงหรูหน่อย ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นแยกดีกว่าถามว่า 14 คน มีใครเข้าตาบ้างหรือยัง ตอนนี้สำหรับเราเองก็ประมาณสัก 2-3 คน ที่ดูอยู่ วันที่นั่งดูซ้อมก็มีอยู่ ตอนที่เห็นในข่าวตอนที่เขาประกาศลงก็ยังเฉยๆ แต่วันนี้เห็นความแอ็กทีฟความตั้งใจแล้วก็อะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าเอาคนนี้ แล้วก็ใส่พลังของเราเข้าไปอีก ใส่พลังทีมภูเก็ต ใส่พลังพาวเวอร์เราเข้าไปอีก เราว่ามันน่าจะเกิดได้"กบ : "เอาจริงๆ เรายังไม่ได้เล็งใครไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ละคนมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน เราอยากดูว่าคนนี้ถ้าชั่งเวทน้ำหนักแล้วคนไหนปั้นได้ไกลสุด เราจะเอาคนนั้น แต่ตอนนี้คือเรายังไม่เคาะร้อยเปอร์เซ็นต์ เราต้องดูตัวน้อง ตัวหลังบ้าน ทีมงาน ดูความสู้ของเขา เราให้ความสวยนางงาม 50 ความฉลาด 30 รูปร่างดี 10 ธุรกิจ 10 เราให้ธุรกิจน้อยหน่อย แต่ก็ต้องมีไว้ครับ"คิม : "ยูนิเวิร์ส ก็คืออยากได้คนสวยเนอะ เอาตรงๆ คือเขามีกลิ่นอายของเขาอยู่แล้ว เขามีคาแรกเตอร์ชัด ธุรกิจเอยอะไรเอย คือเราใส่เข้าไปให้ ทำไมเราถึงเก็บตัว 4 วัน วันที่ 20 แล้วไฟนอลวันที่ 24 เพราะเราอยากเห็นตัวตนของน้องจริงๆ ว่าจะเป็นอย่างไร บางคนเราก็เห็นว่าลงเรือไป ถ่ายภาพช่างภาพก็มาบอกเราว่า เด็กคนนี้โพสต์ 30 รูปยังไม่ได้เลย เราก็ต้องมานั่งดูอันนี้ผิดคาดกันแล้วค่อยว่ากันใหม่ แต่บางคนเขามาบอกเลยว่าพี่คิมโพสต์ยังไง ถ่ายทุกช็อตยังไงเป๊ะๆ เลยเราก็โอเค"บอกไม่อยากให้คนมองนางงามทีมภูเก็ตตอบคำถามอ่อน เชื่อทุกอย่างอยู่ที่นางงาม ลั่นเตรียมดึง "เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์" ร่วมเสริมทัพกบ : "เรามีรอบพิเศษ 5 รอบด้วย รอบที่เป็นคาแรกเตอร์ของภูเก็ต 5 รอบ ก็มี The Gala กาล่าดินเนอร์ คือการวัดการเอาอยู่ในรอบชุดราตรี รอบ The Podium อันนี้ไม่เหมือนใคร รอบเดอะโพเดียมก็คือมีโพเดียมหนึ่งอัน แล้วมีสื่อมวลและก็มีแขก แล้วคุณมีวิธีอะไรที่นำเสนอตัวเอง นำเสนอปัญหาของสังคมที่อยากจะบอกกับสื่อมวลชนต่อหน้าคุณยังไง อันนี้เราเอามาวัดความฉลาดและก็ไหวพริบ การเอาไปต่อยอดและการคิดถึงส่วนรวมของเขา ว่าเขาดึงประเด็นไหนมาพูดและรอบ The Project Pitching เรามีกองทุนอันนึง 100,000 บาท และทุกคนก็ต้องพิตชิง(Pitching)โปรเจกต์นี้เหมือนมาขายโปรเจกต์นี้กับสปอนเซอร์ของเรา เหมือนเป็นการนำเสนอหาโซลูชั่นอะไรต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือชุมชน โดยทุกคนต้องเตรียมข้อมูลนำเสนอเตรียมสไลด์ เราอยากนำข้อนี้มาวัดความฉลาดเด็ก เด็กก็ต้องมีการวางแผนทำการบ้านยังไง เรารู้สึกว่าข้อนี้สำคัญ อีก 2 รอบก็คือรอบพรีลิมฯ รอบไฟนอล รอบสกัดเด็กๆ แบบกระเทาะเปลือกความสามารถออกมาให้ได้เราว่านางงามตอบคำถามดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวนางงามด้วย แล้วพอเรามาเกลาได้เท่าไหร่มันก็ทำให้เต็มที่ที่สุด ไม่อยากให้ปรามาสว่าเป็นทีมเกลาไม่เก่ง มันไม่ใช่ แต่เรามีเตรียมแผนฝึกฝนการพูดของนางงามอยู่แล้ว อาจจะได้น้อง เฌอเอม มาช่วยก็ได้"คิม : "ก็มีคุยกันอยู่ครับว่าอาจจะเอาเฌอเอมมาช่วยเทรนน้องๆ เราชอบมองมวยรอง เราชอบเชียร์มวยรอง แล้วถ้ามวยรองขึ้นมาโครตสะใจเลยนะ เราต้องเลือกให้ดีที่สุด"กบ : "สุดท้ายเราต้องเลือก 2 คนที่ดีที่สุดครับ แบบว่าเราต้องโมแล้วไปสู้กับคนอื่นได้ (แสดงว่าอยากหาเพชรเม็ดใหม่?) สวนใหญ่แต่ละปีก็ได้เพชรเม็ดใหม่ทั้งนั้นนะครับ"ส่งนางงามคนไหนคนนั้นมงฯ แต่ปัดไม่รู้โดน PD จังหวัดอื่นหมั่นไส้หรือไม่กบ : "ไม่รู้ครับ แต่ PD เขาก็แซวๆ บอก กชเบล ที่ได้รางวัลเยอะ เขาก็บอกเอาไปให้หมดเลย (ยิ้ม)"คิม : "ก็อยากทำให้มันดีที่สุด เพราะจริงๆ เราเป็นคนชอบทำนางงาม แล้วมันได้หลายบริบทเราก็ชอบเพราะแต่ละเวทีมันก็มีบริบทของตัวเขาเองนะ ที่นี้พอได้ของมิสยูนิเวิร์สมา เราก็ทำในส่วนของมิสยูนิเวิร์สให้ดีที่สุด"กบ : "เราว่าคนรอดูปีนี้ว่ายังไง ตอนนี้เราว่าเป็นการเดาทางมากกว่า เราก็วิเคราะห์ต่างๆ วิเคราะห์ว่าบอสชอบแบบไหน ก็พยายามวิเคราะห์ในหลายๆมุมจากประสบการณ์ของเรา ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าเป็นยังไง"วอนแฟนๆ นางงามช่วยเชียร์และซัปพอร์ตทีมภูเก็ตให้เข้ารอบลึกๆกบ : "ฝาก MUT ภูเก็ตด้วยนะครับ ปีนี้เป็นครั้งแรกของเรา เราพยายามเลือกคนดีที่สุด ให้เป็นเปิดศักราชของภูเก็ตให้ได้ แล้วหวังว่าเด็กเราจะเข้ารอบลึกๆ ฝากซัปพอร์ตด้วยครับ"คิม : "ฝากแฟนๆ ทีมภูเก็ต และฝากแฟนๆ นางงามทุกคนด้วยนะครับ เราสัญญาว่าเราจะทำเวทีมิสยูนิเวิร์สภูเก็ตให้ดีที่สุด แล้วก็จะเจียระไนเพชรเม็ดใหม่ให้กับวงการนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ให้ดีที่สุด ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมภูเก็ตด้วยนะครับ"