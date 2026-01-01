ฉลองไทยสะกดโลก! มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก “Amazing Thailand Countdown 2026” ยิ่งใหญ่ริมเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

การเฉลิมฉลองส่งท้ายปีครั้งสำคัญของประเทศไทย “Amazing Thailand Countdown 2026 At ICONSIAM” สร้างมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายใต้ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ ร่วมกันรังสรรค์ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED – มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก”
ไฮไลต์สำคัญของค่ำคืน 31 ธันวาคม คือการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านประสบการณ์ความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส กับการแสดง 4D Sky อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทย ก่อนผสานอย่างสง่างามกับการแสดงพลุรักษ์โลกจากข้าวเหนียวไทย ความยาวกว่า 1,400 เมตร ส่องประกายเหนือท้องฟ้าและผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยไพโรเทคนิคสุดตระการตา
พร้อมกันนี้ ยังเติมเต็มค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงจากศิลปินระดับโลก ร่วมกับกองทัพศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างปรากฏการณ์แห่งความประทับใจ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งใน Global Countdown Destination ที่ทั่วโลกจับตามอง