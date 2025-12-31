ไอคอนสยาม เปิดเวทีแห่งความภาคภูมิใจของไทย สู่สายตาโลก “Amazing Thailand Countdown 2026” สร้างมหาปรากฏการณ์ Global Countdown Destination

ค่ำคืนเคานต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นภาพประทับใจระดับโลก เมื่อ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 ปรากฏตัวอย่างสง่างามบนเวที Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ปีใหม่ ท่ามกลางแสง สี เสียง และบรรยากาศการแสดงระดับเวิลด์คลาส
โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก คุณอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์, คุณณรงค์ เจียรวนนท์, คุณชฎาทิพ จูตระกูล และคณะผู้บริหารบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน ขึ้นเวที ร่วมส่งสารแห่งความภาคภูมิใจ ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก ที่พร้อมผสานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความบันเทิงร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน
ไอคอนสยาม ในฐานะ Global Countdown Destination และแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ ยังคงทำหน้าที่เป็นเวทีที่หลอมรวมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทย ถ่ายทอดความงดงามของผู้คน ศิลปวัฒนธรรม และศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านการจัดงานเคานต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายในทุกมิติ ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการนับถอยหลังสู่ปี 2026 แต่คือการเฉลิมฉลองภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ที่ไอคอนสยาม ภูมิใจเป็นศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจ และจุดหมายแห่งการเฉลิมฉลองของผู้คนจากทั่วโลก