“มัลลิกา”สั่งเร่งขึ้นทะเบียนรถจยย.รับจ้างผ่านแอปฯ ขบ.จ่อแก้กฎกระทรวงเป็น 250 ซีซี. ดึงรถบ้านเข้าระบบ-รับผู้โดยสารได้ทุกรูปร่าง

“มัลลิกา”เร่ง ขบ.ปรับปรุงเพิ่มความสะดวก เร่งขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์บริการผ่านแอปฯ จ่อแก้กฎกระทรวงเพิ่มขนาดเครื่องยนต์จาก 125 ซีซี.เป็นไม่เกิน 250 ซีซี.รับฟังความเห็นจบแล้วรอ ครม.ชุดใหม่สานต่อ และเล็งทำป้ายทะเบียนแยกเฉพาะ รถ EV ด้านขบ.เปิดระบบจดทะเบียนออนไลน์ คุยดีลเลอร์ หวังเลิกใช้ป้ายแดง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อแก้ปัญหาการนำรถรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ไปจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะ และให้บริการจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์มเรียกรถ หรือ แอปพลิเคชั่นเรียกรถรับส่งถูกกฏหมาย ที่ส่วนใหญ่ที่ยังไม่นำรถมาจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะจึงได้ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เร่งแก้ไข เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจดทะเบียนเป็น รถรับจ้างสาธารณะ รย.17 (รถจักรยานยนต์) หรือ รย.18 (รถยนต์) เพื่อให้รถเหล่านี้เข้าระบบโดยเร็ว
ซึ่งจะมีการแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดลักษณะขนาดหรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่างๆ พ.ศ.2548 (ฉบับปรับปรุง) ในหัวข้อ รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยปรับเพิ่มกำลังเครื่องยนต์จาก ไม่เกิน 125 ซีซี. เป็น 250 ซีซี. และกำหนดขนาดตัวรถ “ความยาว ความกว้างและความสูง”ด้วย เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน จะทำให้รู้จำนวนรถที่นำมาใช้บริการรับจ้างทั้งหมด การจัดเก็บภาษี รายได้เข้าระบบ การดูแลเรื่องมาตรฐาน และเพื่อเปิดโอกาสให้นำรถที่มีอยู่ นำมาใช้ประกอบอาชีพสะดวกขึ้น
ซึ่งกรมขนส่งฯได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอน เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว มีเหตุผลและประโยชน์ ได้แก่ สมรรถนะรถเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น เช่น รองรับผู้โดยสารในทุกรูปร่าง , กำลังเครื่องยนต์เหมาะสมกับภาระการบรรทุก และสภาพถนน เช่น ขึ้นเนิน , รถมีการทรงตัวดีขึ้น ควบคุมรถได้ง่ายมั่นคง มีเทคโลยีที่ดีขึ้น
@เล็งทำป้ายทะเบียนแยกเฉพาะ รถ EV
นางสาวมัลลิกา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังผลักดันแนวคิดในการทำแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และให้เกิดความชัดเจนและความปลอดภัย เช่น กรณีรถยนต์ไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุ จะมีขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ ที่ไม่เหมือนรถยนต์สันดาป หรือรถใช้น้ำมัน จะสามารถแยกประเภทให้ชัดเจนจากป้ายทะเบียน โดยปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสม จำนวน 3.5 แสนคัน จากจำนวนรยนต์ที่มียอดจดทะเบียนสะสมทั้งหมด 44 ล้านคัน
ขบ.อยู่ระหว่างการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ....
@ ขบ.เปิดระบบจดทะเบียนออนไลน์ คุยดีลเลอร์ เลิกใช้ป้ายแดง
นอกจากนี้ ยังเร่งรัดขบ.แก้ปัญหาการใช้ป้ายแดง ซึ่งเข้มงวดให้ใช้ป้ายแดงไม่เกิน 30 วันแต่ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาซึ่งเกิดปัญหาป้ายแดงปลอม และเป็นช่องโหว่ที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีประจำปี โดยจะปรับปรุงให้สามารถจดทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ได้ทะเบียน เร็วขึ้น ซึ่งขบ.ได้ทำระบบให้ส่งเอกสารออนไลน์ได้ จากปัจจุบันต้องมาส่งเอกสารที่สำนักงานขนส่ง
สำหรับ สถิติจำนวนรถจักรยานยนต์ (รย.12) จดทะเบียนสะสม ตั้งแต่ 51-250 ซีซี (ณ วันที่ 26 พ.ย.2568) มีจำนวน 23.110 ล้านคัน