CIB จับ "เจ๊นุช ดอนเจดีย์" พร้อมสมุนขนยาบ้า 4.5 แสนเม็ด-ยึดทรัพย์ 30 ล้าน

ตำรวจ บช.ก.รวบ "เจ๊นุช ดอนเจดีย์" พร้อมลูกน้องขนยาบ้า 4.5 แสนเม็ด ตามยึดทรัพย์ 30 ล้านบาท
วันนี้ (18 ก.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณีสว.กก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป.ร่วมกับ ตำรวจ กก.4 บก.ป.และ ตำรวจกก.5.บก.ทล. จับกุม นางอรนุช หรือเจ๊นุช ดอนเจดีย์อายุ 68 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.72/51 ลง 23 พ.ค.51 ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ,นายวิเชียร อายุ 75 ปี, นายอัฐพงศ์ฯ อายุ 31 ปี และ น.ส.จงกลณี อายุ 58 ปี ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อจำหน่าย” ได้บริเวณหน้าร้านข้าวแกงแห่งหนึ่ง ต.ประด่าง อ.วังเจ้า จ.ตาก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งว่า นางอรนุช ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติด ของ บช.ปส. เมื่อปี 2551 ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่กับ นายวิเชียร ในพื้นจ.สุพรรณบุรี แต่ยังมีพฤติกรรมร่วมกับ นายวิเชียร ไปรับยาเสพติดมาจากภาคเหนือโดยใช้รถยนต์โตโยต้า รุ่นอินโนว่า ทะเบียน กทม. สีขาว จึงติดตามจับกุมได้ที่ร้านข้าวแกงแห่งหนึ่ง ต.ประด่าง อ.วังเจ้า จ.ตาก พร้อมของกลางยาบ้า 450,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในข้างประตูรถยนต์คันดังกล่าว พร้อมกับผู้ต้องหาทั้งหมดในรถยนต์
จากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่ง ม.3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่พักของ นายวิเชียร และ นางอรนุชก่อนตรวจยึดพยานหลักฐานพร้อมทรัพย์สินอาทิเงินสดรวม จำนวน 3,353,980 บาท,รถยนต์ 6 คัน, พระเครื่องและทองคำ จำนวน 104 ชิ้น,แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 11 แผ่น, สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่มและสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน 3 ชุด รวม 50 รายการ รวมมูลค่า 30 ล้านบาท
สอบสวนนางอรนุชรับสารภาพว่า ยาบ้าดังกล่าวซื้อมาจากนายเหว่ย (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อมาจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี โดยขนมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งยาบ้าล็อตนี้หากถูกนำไปจำหน่าย จะมีมูลค่าถึง 20 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป