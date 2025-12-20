ประมูลทะเบียนสวยพิเศษครั้งที่ 12 กวาดรายได้ กว่า 42.7 ล้านบาท “รักคุณ 1" ราคาสูงสุด 2,64 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลประมูลทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 12 นิยมสูงสุด “รักคุณ 1” จบสถิติที่ราคา 2,640,000 บาท สามารถนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มากกว่า 42,720,000 บาท
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ กรมการขนส่งทางบก มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทางวาจา และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมและทำราคาได้สูงสุดคือ “รักคุณ 1” จบสถิติที่ราคา “2,640,000” บาท มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 90 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “รวยดี 888” ประมูลได้ในราคา “1,600,000” บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนอื่นที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ “สวยรวย 9” ประมูลได้ในราคา “1,540,000” บาท, “ดิน 9999” ประมูลได้ในราคา “1,530,000” บาท, “หงส์ 8888” ประมูลได้ในราคา “1,530,000” บาท
ทั้งนี้ มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 42,720,000 บาท โดยผู้ชนะการประมูล จะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ได้ใช้ป้ายทะเบียนที่มีชื่อหรือความหมายตรงกับความต้องการของตัวเอง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุนและไม่มีขอบ มีลวดลายกราฟิกและสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือโอนเป็นมรดกได้
กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมถึงสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ
สำหรับท่านที่สนใจครอบครองแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888