กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2568

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับการจัดสรร เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องดูดเสมหะ เตียง รถเข็น ขาเทียม แขนเทียม และรถนั่งไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติเป็น สัญชาติไทย และ ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นมาก่อน ทั้งนี้ หากเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วและผ่านระยะเวลาเกิน 3 ปี หรือต้องการขอซ้ำเฉพาะแขนหรือขาเทียมที่เคยได้รับมาแล้วเกิน 2 ปี ก็สามารถยื่นคำขอได้ รวมถึงผู้ที่ขออุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้
สำหรับเอกสารประกอบคำขอ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ รูปถ่ายผู้พิการจำนวน 3 รูป รูปอุปกรณ์ที่ชำรุด 1 รูป รูปสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย 2 รูป และ หลักฐานทางราชการที่ยืนยันว่าอุบัติเหตุเกิดจากการใช้รถใช้ถนน
สามารถยื่นคำขอได้ที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2271-8888 ต่อ 2511–2512
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th