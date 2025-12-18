ขบ.ชวนประมูลเลขทะเบียนรถสวยพิเศษ 20 ธ.ค. 68 ซุปเปอร์พรีเมี่ยม 8888, 9999 เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยพิเศษ 20 ธ.ค.68 SUPERPREMIUM 8888, 9999 ราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท ณ กรมการขนส่งทางบก โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก โดยหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจในการประมูลครั้งนี้ อาทิ งาม 9999, มังกร 234, ของขวัญ 9, เลิศ 5555, รัก 2222 ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 ช่องทางคือ
1. ประมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต เสนอราคาล่วงหน้า แบบกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid หรือแบบเรียลไทม์ที่ www.tabienrod.com 2. ประมูลทางวาจาด้วยตนเอง โดยหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลต้องมีผู้ลงทะเบียนและเสนอราคามากกว่า 2 รายขึ้นไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคาร
โดยมีขั้นตอนการประมูล ดังนี้ 1. ลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล 2. ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนด 3. เสนอราคาในหมายเลขทะเบียนที่สนใจ ทางวาจาหรือทางอินเทอร์เน็ต ในวันปิดประมูล ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
สำหรับ การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษครั้งนี้มีหมายเลขทะเบียนรถออกประมูล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม SUPERPREMIUM ลักษณะเป็นเลข 8 และ 9 สี่ตัวเหมือน (8888, 9999) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,500,000 บาท กลุ่ม PREMIUM ลักษณะเป็นตัวเลขสี่ตัวเหมือน (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,000,000 บาท กลุ่ม GOLD ลักษณะเป็นเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899, 9988, 8998, 8989, 9898, 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท กลุ่ม SILVER ลักษณะเป็นเลขหลักพัน (1000-9000), เลขเรียง (123-789, 1234-6789), เลขคู่ (1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท
โดยรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมถึงสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วน กรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888