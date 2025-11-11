“มัลลิกา” เร่ง ขบ.พัฒนาระบบ Digital Taxi Meter ตามแผน Quick Win

“มัลลิกา” ติดตามคืบหน้านโยบาย Quick Win เร่ง "กรมการขนส่งฯ" พัฒนาระบบ Digital Taxi Meter เข้มติดตั้ง CCTV ในรถโดยสารเพื่อความปลอดภัย ส่วนรถขนส่งสาธารณะร่วม "คนละครึ่งพลัส" แล้ว 1,767 ราย
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลา และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนในด้านต่างๆ
นางสาวมัลลิกาเปิดเผยว่า นโยบายที่ได้มอบหมายไว้กับกรมการขนส่งทางบกถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน ได้แก่ 1. ด้านการขนส่งสินค้าและความปลอดภัย มีประเด็นนโยบายที่เป็น Quick Win ได้แก่ ผลักดันโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เร่งพัฒนาระบบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกในการทำใบขับขี่, การจัดโครงการอบรมใบขับขี่รถขนาดใหญ่ “ฟรี 10,000 คน”, การพัฒนาระบบสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ด้วย AI, การยกระดับ GPS 2 WAY ช่วยกำกับพฤติกรรมการขับขี่ของรถสาธารณะ
โดยมีข้อสั่งการเพิ่มเติม คือ การยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในรถโดยสาร โดยคำนึงถึงการไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการเกินความจำเป็น
2. ด้านการขนส่งผู้โดยสาร มีประเด็นนโยบายที่เป็น Quick Win คือการพัฒนาระบบ Digital Taxi Meter, และข้อสั่งการเพิ่มเติม ได้แก่ การอำนวยความสะดวกประชาชน (งานถวายสักการะพระบรมศพฯ), จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่ง พลัส” ซึ่งมีผู้ประกอบการและรถสาธารณะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,767 ราย, การปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง สาย 4-59 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, การพัฒนาระบบการขนส่งในจังหวัดภูมิภาค และการปรับปรุงค่าโดยสารให้มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย 40 บาทตลอดวัน
3.ด้านพัฒนาองค์กรและบริการประชาชน มีประเด็นนโยบายที่เป็น Quick Win คือ การพัฒนา DLT One APP เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน, การพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่งดิจิทัล และข้อสั่งการเพิ่มเติม ได้แก่ การขยายวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.), ระบบรับและจัดการข้อร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องเรียน 1584 และการจัดการป้ายแดงและเร่งรัดการพัฒนาระบบจดทะเบียนรถในรูปแบบดิจิทัล
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโครงการอบรมใบขับขี่รถขนาดใหญ่ “ฟรี 10,000 คน” ซึ่งจะมีการออกบูทประชาสัมพันธ์ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ของสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะกำหนดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้จัดรถโดยสารนอกเส้นทาง Shuttle Bus 14 เส้นทาง รับ-ส่งประชาชนฟรี จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างใกล้ชิดตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง