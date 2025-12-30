อมตะ วี เอ็น ปักหมุดนิคมฯที่5ที่เวียดนาม ทุ่ม 5,740 ล้านบาท ผุด ‘อมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ’

อมตะ วีเอ็น พร้อมเดินหน้าขยายนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 5 ที่เวียดนามตอนเหนือ ล่าสุดประกาศความสำเร็จในการได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) ในโครงการ “อมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ” ด้วยมูลค่าลงทุนกว่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่า 5,740 ล้านบาท จากรัฐบาลเวียดนามอย่างเป็นทางการ รับอานิสงส์ย้ายฐานผลิตกลุ่ม Tech-อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าปั้นนิคมสีเขียวสอดรับเป้าหมาย Net Zero
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่าทางอมตะ วีเอ็น ได้รับอนุมัติลงทุนในโครงการอมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ อย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการขยายพอร์ตการลงทุนในเวียดนาม ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ คิดเป็นมูลค่า 5,740 ล้านบาท บนพื้นที่รวม 475.67 เฮกตาร์ (ประมาณ 2,970 ไร่)
"จังหวัดฟู้เถาะคือทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประตูเศรษฐกิจภาคเหนือ(North Economic Gateway) ของเวียดนามที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายคมนาคมหลัก ทั้งทางด่วนฟู้เถาะ – เตวียนกวาง และทางด่วนฮานอย–ลาวไก ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมไปยังสนามบินโหน่ยบ่ายและท่าเรือหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงแผนการพัฒนารถไฟสายลาวไก–กว๋างนิงในอนาคตที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมของภูมิภาคในระยะยาว ซึ่งทำให้พื้นที่นี้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ" นางสมหะทัย กล่าว
โดยแผนการพัฒนาโครงการ อมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดและรองรับความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระยะที่ 1 (ปี 2568–2572) พื้นที่ 239.43 เฮกตาร์ เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และระยะที่ 2 (ปี 2572–2576) พื้นที่ 236.24 เฮกตาร์ ขยายการรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง โดยโครงการนี้มีอายุสัมปทานการดำเนินงานยาวนานถึง 50 ปี เน้นดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง(High-Tech), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยุคใหม่ (Smart Electronics) อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงรองรับการเติบโตของนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นการผสานเทคโนโลยีสะอาด และนวัตกรรมเพื่อความอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติและเป้าหมาย Net Zero ของประเทศเวียดนาม
สำหรับโครงการอมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ ถือเป็นโครงการลำดับที่ 5 ของอมตะในเวียดนาม และเป็นไปตามกรอบความร่วมมือที่ได้ตกลงไว้กับจังหวัดฟู้เถาะ โดยทางอมตะ วีเอ็นจะนำประสบการณ์กว่า 30 ปี และเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกเข้ามายกระดับการลงทุนในพื้นที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
นาย จัง ยวี ดัม ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของอมตะ วีเอ็นในเวียดนามตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดมีความเชื่อมั่น พร้อมยืนยันว่าทางจังหวัดจะสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบัน อมตะ วีเอ็น ได้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว, อมตะ ซิตี้ ลองถั่น, อมตะ ซิตี้ ฮาลอง และนิคมอุตสาหกรรมกว๋างจิ สามารถดึงดูดนักลงทุนกว่า 220 ราย รวมถึงบริษัทระดับ Fortune 500 ภายใต้แนวคิด “All Win” ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนักลงทุน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการ อมตะ ซิตี้ ฟู้เถาะ ถูกออกแบบให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero Carbon ของเวียดนาม โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตที่ยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบความร่วมมือทวิภาคีที่ผสานการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ากับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล