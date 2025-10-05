เวียดนามสั่งห้ามออกเรือ-ระงับกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล ขณะไต้ฝุ่นแมตโมเคลื่อนเข้าใกล้

MGR ออนไลน์ - ทางการเมืองไฮฟอง จ.กว๋างนิง และจ.หุ่งเอียน ทางภาคเหนือของเวียดนามได้สั่งห้ามเดินเรือและระงับกิจกรรมการท่องเที่ยว สันทนาการ และทรัพยากรทางน้ำตามแนวชายฝั่งทะเลขณะที่พายุไต้ฝุ่นแมตโมเคลื่อนเข้าใกล้
เมืองไฮฟองได้สั่งห้ามเรือท่องเที่ยวและเรือประมงทุกลำออกทะเลตั้งแต่วานนี้ ตามคำสั่งของหน่วยงานป้องกันภัยของเมือง ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิงทั้งหมดในทะเลและตามเกาะต่างๆ รวมถึงการประมง และกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณปากแม่น้ำ พื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่งก็ถูกระงับเช่นกัน และทางการยังแจ้งให้เรือที่อยู่ในทะเลกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัย
ในจ.กว๋างนิง ที่เป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง สำนักงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้สั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลชายฝั่งระงับการอนุญาตออกเรือชั่วคราว
ในจ.หุ่งเอียน กองบัญชาการทหารประจำจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ออกคำสั่งห้ามออกเรือตั้งแต่เย็นวันเสาร์ และเรียกเรือกลับเข้าฝั่ง และนำเรือหลบภัยเพื่อความปลอดภัย
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามระบุว่า พายุไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากจ.กว๋างนีง ที่อยู่ติดกับจีนและเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง ราว 420 กิโลเมตรเมื่อเวลา 7.00 น. ของวันอาทิตย์
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ 149 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรง 167-183 กิโลเมตรต่อชั่วดมง กำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าพายุไต้ฝุ่นแมตโมจะขึ้นฝั่งในเช้าวันจันทร์ และจะเคลื่อนตัวตามแนวชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในจังหวัดต่างๆ.