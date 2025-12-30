“ธนกร”ตรวจเยี่ยมมาบตาพุด เฟส 3 กำชับกนอ.เร่งงานช่วงที่ 2 ให้เสร็จตามแผน

“ธนกร”รมว.อุตฯ ติดตามความก้าวหน้าท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 กำชับเร่งงานช่วงที่ 2 ให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน ด้าน กนอ.ขานรับ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
นายธนกร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐาน EEC และท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนและความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมชูโมเดล ‘Smart MTP Port’ ที่ใช้เทคโนโลยี VTMS และ Metaverse ยกระดับความปลอดภัยสู่สากล ทั้งนี้ ได้กำชับให้ กนอ. เร่งงานช่วงที่ 2 ให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน เพื่อปั้นมาบตาพุดให้เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ทันสมัยและยั่งยืน
โมเดล “Smart MTP Port” ที่มีการนำระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTMS) และแผนที่ 3 มิติ (Metaverse) มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการเดินเรือ ด้วยว่า อุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้การนำของกระทรวงฯ จะดำเนินงานด้วยนโยบาย MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การที่งานถมทะเลเสร็จสิ้น 100% คือสิ่งยืนยันความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้สรุปภาพรวมการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Complex) ว่า ปัจจุบันประกอบด้วย 6 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 192 โรงงาน มียอดมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 2 ล้านล้านบาท และมีการจ้างแรงงานในพื้นที่กว่า 35,000 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนพื้นที่นี้ ได้แก่ ปิโตรเคมีขั้นปลาย (28%), เคมีภัณฑ์ (17%) และปิโตรเคมีขั้นกลาง (14%) ขณะเดียวกัน กนอ.ยังคงมุ่งมั่นนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ส่วนความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EEC เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานนั้น โดยงานในช่วงที่ 1 (MTP 3.1) ซึ่งครอบคลุมงานถมทะเลพื้นที่ 1,000 ไร่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ขณะที่งานในช่วงที่ 2 (MTP 3.2) ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซ ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว และท่าเทียบเรือบริการ
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยมีเป้าหมายเปิดดำเนินการท่าเรือก๊าซและสินค้าเหลวภายในปี 2569
“ในส่วนของการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EMCC ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำแบบ Real-time รวมถึงจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านระบบ IEAT WTMS ที่มีผู้ใช้ครบ 100% ส่งผลให้พื้นที่มาบตาพุดสามารถรักษาระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามมาตรฐาน SDG I.E. (Sustainable Development Goals Industrial Estate) และได้รับประกาศนียบัตร Carbon Neutral Certificate ซึ่งพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว