“ธนกร” เยี่ยมนิคมฯ สินสาคร ชื่นชมระบบบจัดการน้ำเสีย นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ กำชับ กนอ.เฝ้าระวังน้ำท่วมนิคมฯ ทั่วประเทศ

“ธนกร” เยี่ยมนิคมฯ สินสาคร ชื่นชมระบบบริหารจัดการน้ำเสีย นำน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่ระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกนิคมฯ เลย กำชับ กนอ.เฝ้าระวัง-วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ ทั่วประเทศ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบาย โดยชื่นชมความสำเร็จของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion และการบริหารจัดการน้ำเสียภายใต้แนวคิด “Zero Discharge” พร้อมกำชับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ทุกนิคมฯ ทั่วประเทศ คงความเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนักในระยะนี้
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ (5 พ.ย.68) เพื่อเยี่ยมชมจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งมีนโยบายชัดเจนในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด ภายใต้แนวคิด "Zero Discharge" หมายถึง ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง ที่บำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกนิคมฯ เลย โดยจะนำน้ำดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ซ้ำ เช่น รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯ
“โมเดล Zero Discharge ของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถือเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม สอดคล้องกับเป้าหมายของ กนอ. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับการรับรองและรักษาระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion มาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ กนอ.ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ หลังที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกหนักในระยะนี้ โดยให้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมเสี่ยงน้ำท่วมทั่วประเทศให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด” นายธนกร กล่าว
ด้านนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังที่สำคัญ ได้แก่ 1.การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน 100% 2.การพร่องน้ำในพื้นที่แก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำภายในนิคมฯ ให้อยู่ในระดับต่ำสุดเสมอ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนได้มากที่สุด 3.การติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 4.การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำรองจากภายนอก 5.การซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอุทกภัยเป็นประจำ 6.การกำหนดเกณฑ์เฝ้าระวัง หากปริมาณน้ำฝนในนิคมฯ สูงมากกว่า 120 มิลลิเมตร ให้รีบรายงานผู้ว่าการ กนอ. หรือผู้บริหาร กนอ. ทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จากการประเมินไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงต่อน้ำท่วม โดยพื้นที่ที่ กนอ. เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอยุธยา (นิคมฯบางปะอิน, นิคมฯบ้านหว้า, นิคมฯนครหลวง) และนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างไรก็ตาม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ก็ได้เตรียมมาตรการป้องกันในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้พร้อมแล้ว ทั้งการระดมสูบระบายน้ำเต็มกำลังการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น และการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion โดยเริ่มจัดทำแผนแม่บทฯ ตั้งแต่ปี 2557 ได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2558 และรักษาระบบมาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (2568)