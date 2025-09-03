“อมตะวีเอ็น”ทุ่ม4.5พันล.ลงทุน “อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ” นิคมฯแห่งใหม่ในเวียดนาม ผลักดันสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทค

“อมตะ วีเอ็น” เปิดเกมรุกลงทุนครั้งใหญ่ในเวียดนาม ทุ่มงบ 4,500 ล้านบาท เดินหน้าโครงการ “อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ” ประเดิมเฟสแรกครอบคลุมพื้นที่ราว 1,875 – 3,125 ไร่ สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทคยุคใหม่ ตั้งเป้าดึงดูดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์จากทั่วโลกทั้ง เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และพลังงานสะอาด
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่า ทางอมตะ วีเอ็น ได้เข้าหารือกับผู้นำคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เถาะ เพื่อผลักดันความร่วมมือการลงทุนตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ลงนามไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยโครงการ “อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ - หุ่ม คิง อินดัสเทรียล พาร์ค” ตั้งเป้าการพัฒนาเฟสแรกครอบคลุมพื้นที่ราว 1,875 – 3,125 ไร่ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทคยุคใหม่
“เรามั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการลงทุนของพื้นที่ประกอบการในจังหวัดฟู้เถาะ จะช่วยให้โครงการนี้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ “อมตะซิตี้ ฟู้เถาะ - หุ่ม คิง อินดัสเทรียล พาร์ค” จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดและภูมิภาคในอนาคต ด้วยงบประมาณการพัฒนาโครงการราว 4,500 ล้านบาท เพื่อการต่อยอดการลงทุนของอมตะ วีเอ็น กว่า 30 ปีในเวียดนาม เพื่อให้เป็นหมุดหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญด้านการขยายพื้นที่การลงทุนของอมตะในการดึงดูดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงรองรับการเติบโตของนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นการผสานเทคโนโลยีสะอาด และนวัตกรรมเพื่อความอย่างยั่งยืน” นางสมหะทัย กล่าว
นายดั่ง ซวน ฟง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า จังหวัดฟู้เถาะ เป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของเวียดนาม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลท้องถิ่นพร้อมเร่งรัดการอนุมัตินโยบายการลงทุน การออกใบรับรองการลงทุน (Investment Registration Certificate – IRC) รวมถึงสนับสนุนการจัดหาที่ดินและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
นอกจากนี้ทางคณะผู้แทนบริษัทอมตะ วีเอ็น ยังได้เข้าพบนาย จัง ยวี ดง รองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เถาะ โดยมี นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอมตะได้นำเสนอผังแม่บทอัตราส่วน 1/2000 ของโครงการ พร้อมคาดว่าจะได้รับใบรับรองการลงทุนภายในเดือนตุลาคม 2568
นายจัง ยวี ดง กล่าวว่า ทางจังหวัดมีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินการออกใบรับรองการลงทุนได้ตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตเศรษฐกิจจังหวัดเร่งจัดทำผัง 1/2000 ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้กระบวนการอนุมัติการลงทุน (IPA) และการออกใบรับรองเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
ปัจจุบัน อมตะ วีเอ็น มีการพัฒนาโครงการในเวียดนามยาวนานกว่า 30 ปี ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 3,000 เฮกตาร์ (ราว 18,000 ไร่) ผ่าน 4 โครงการหลัก ได้แก่ อมตะซิตี้ เบียนหัว, อมตะซิตี้ ลองถั่น, อมตะซิตี้ ฮาลอง และ นิคมอุตสาหกรรมกว๋างจิ โดยโครงการใหม่จังหวัดฟู้เถาะจะเป็นพื้นที่เป้าหมายด้านการลงทุนที่เป็นศูนย์กลางใกล้เมืองหลวง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบราง เพื่อการส่งออกไปยังท่าเรือ และจีนตอนใต้ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและเมืองอัจฉริยะต้นแบบ” ที่ตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดึงดูดนักลงทุนผู้มีศักยภาพสูง