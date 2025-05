นิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่นดึง Ryder Industries ตั้งรง.ในเวียดนาม

“Ryder Industries”จากฮ่องกง ปักหมุดตั้งโรงงานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในเวียดนามมูลค่า 700ล้านบาท ในนิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่นนายไท้ ฮวง นาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ลองถั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามให้เช่าที่ดินกับทาง บริษัท Ryder Industries Vietnam Co., Ltd ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเทคโนโลยี และระบบสื่อสารระดับโลก ประเทศฮ่องกงเพื่อตั้งโรงงานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 2.2 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุนกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 700 ล้านบาทโครงการนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลเวียดนามและจังหวัดดองไน ในการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงให้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยคาดว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะสร้างงานคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีส่วนในการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมในภูมิภาคนายอู๋ ฉางหลูน ประธานบริษัท Ryder Industries Vietnam Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากฮ่องกง กล่าวว่า ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเทคโนโลยี และระบบสื่อสารสำหรับตลาดระดับโลก การขยายการลงทุนในเวียดนามครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค และรองรับความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเทคโนโลยีทั่วโลกโดย Ryder Industries Vietnam ยังวางเป้าหมายให้โรงงานใหม่เป็นศูนย์กลางการผลิตสำคัญของบริษัทในอาเซียน รองรับลูกค้าทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของเวียดนามที่มีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกส่งไปทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกันทั้งนี้ อมตะซิตี้ ลองถั่น เป็นนิคมฯตั้งอยู่ที่เมืองลองถั่น จังหวัดดองไน รองรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี หรืออิเล็กทรอนิกส์ ยังคงเดินหน้าเชิงรุกในการดึงดูดนักลงทุนคุณภาพ พร้อมขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมระดับโลก ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน