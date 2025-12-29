นายกฯ อนุทิน ปลื้ม OTOP CITY 2025 ยอดขายทะลุกว่า 868 ล้านบาท !!

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ ยอดขายทะลุ 868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา
ตอกย้ำพลังชุมชนไทย และความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากสำหรับงาน OTOP CITY 2025 มหกรรมสินค้า OTOP ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 20–28 ธันวาคม 2568
วันที่ 28 ธ.ค.68 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมงาน OTOP City 2025 พร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยมี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคุณอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักจากนักช้อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าภายในงาน ทะลุเป้าสูงถึง 868 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เข้าชมงานสะสม จำนวน 228,002 คน
สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP เพราะทุกการเลือกซื้อ คือการช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศ
OTOP CITY 2025 จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพลังชุมชนไทย ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นแรงส่งสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง