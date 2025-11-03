การประกวด “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” ได้ผู้ชนะเลิศเตรียมรับรางวัล 2 ธ.ค.นี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ (Final) ประจำปี 2568 ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ศศิธร กิตติธรกุล รมช.กระทรวงมหาดไทย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชูชีพ พงษ์ไชย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร สุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก คณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมการประกวด เฝ้ารับเสด็จ
พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ทรงตัดสินลายผ้าพระราชทานและงานหัตถกรรมร่วมกับคณะกรรมการจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยมีประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศ เข้าเฝ้าถวายรายงาน 59 ชิ้นงาน จำแนกเป็น ประเภทผ้า 54 ผลงาน และประเภทหัตถกรรม 5 ผลงาน
สำหรับผลการประกวด รางวัลพิเศษรวมดาวสาวสยาม ได้แก่ ผ้าเทคนิคผสมพื้นเมือง ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์สร้างสรรค์สามัคคี กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ โดย จักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการรวมผลงานทุกประเภท แล้วคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ผลงานทั้ง 15 ประเภท ก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว ส่วนประเภทงานหัตถกรรม ได้แก่ แจกันเขียนลายสิริราชพัสตราภรณ์ ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดย ศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี จ.นราธิวาส โดยผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงาน Silk Festival วันที่ 2 ธ.ค.นี้