“ภูภวิศ กฤตพลนารา” นำทีมคัดเลือกผ้าปักษ์ใต้ ร่วมประกวด “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์”

เดินทางมาถึงสนามที่ 3 แล้ว สำหรับเวทีการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ ภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานผ้าทอและหัตถกรรมอันเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ จากช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นตัวแทนเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
การประกวดรอบคัดเลือกภาคใต้ จัดขึ้น ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย สยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย อรจิรา ศิริมงคล อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน, โชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าฯ จ.สงขลา, ปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและนักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทย เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน อาทิ ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก, ภูภวิศ กฤตพลนารา แห่งแบรนด์ ISSUE, ธนาวุฒิ ธนสารวิมล แห่งแบรนด์ TANDT, ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ แห่งแบรนด์ Vinn Patararin และนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ
สำหรับภาคใต้ มีผลงานเข้าประกวด 1,536 ชิ้น เป็นผ้า 1,440 ผืน และงานหัตถกรรม 96 ชิ้น โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกชิ้นงานที่เหมาะสมเป็นตัวแทนระดับภาค 62 ชิ้น เป็นผ้า 51 ผืน และงานหัตถกรรม 11 ชิ้น ซึ่งการประกวดรอบตัดสินระดับภาคจะจัดขึ้นวันที่ 22 ก.ย. 68 ก่อนจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ รอบรองชนะเลิศ วันที่ 23 ก.ย. 68 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคัดเลือกผ้าให้คงเหลือไม่น้อยกว่า 50 ผืน และงานหัตถกรรมตามชิ้นงานที่เหมาะสม เพื่อเข้าประกวดรอบตัดสิน วันที่ 31 ต.ค. 68 ณ ไอคอนสยาม