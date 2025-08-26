เวทีประกวด “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” เริ่มเฟ้นหาสุดยอดผ้าทอภาคกลาง

เริ่มแล้วเวทีประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประเดิมสนามแรกที่ภาคกลาง ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานผ้าทอและหัตถกรรมฝีมือดีจากช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP
พิธีเปิดมี สยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานและร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมี จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี, พรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี, อรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน, สุรพล แก้วอินธิ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน
พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและนักออกแบบแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์, ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์, ดร.ศรินดา จามรมาน, ศิริชัย ทหรานนท์, ผศ. ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน, ดร.กรกลด คำสุข, วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข, ภูภวิศ กฤตพลนารา, นุวัฒน์ พรมจันทึก, ธนาวุฒิ ธนสารวิมล, สรลักษณ์ ติกขะปัญญา และเจนสุดา ปานโต ร่วมพิจารณาคัดเลือก
การประกวดแบ่งเป็น 14 ประเภท อาทิ ผ้ามัดหมี่, ผ้าขิด, ผ้าจก, ผ้าบาติก และผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ รวมถึงประเภทงานหัตถกรรม เช่น งานเซรามิก งานจักสาน ฯลฯ ที่นำลายพระราชทาน ‘ลายสิริราชพัสตราภรณ์’ ไปต่อยอด โดยผ้าหรืองานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวด สามารถนำลายโบราณของแต่ละท้องถิ่นมาผสมผสานกับผ้าลายพระราชทานได้ทุกประเภท
เริ่มที่ภาคกลาง จ.นนทบุรี ต่อไปที่ ภาคเหนือ 31 ส.ค. 68 จ.เชียงใหม่, ภาคใต้ 7 ก.ย. 68 จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 ก.ย. 68 จ.อุดรธานี โดยรอบตัดสินระดับภาค 22 ก.ย. 68 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก่อนจะเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศ 23 ก.ย. 68 และรอบชิงชนะเลิศ 31 ต.ค. 68 ณ ไอคอนสยาม