มท. จัดประกวดผลงานสุดยอดเยาวชน Young OTOP สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชูผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องแอมเบอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชน Young OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2568 และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP ตามโครงการฯ พร้อมด้วยนาง จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ผู้เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ดร.ศรินดา จามรมาน นายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ THEATER ดร.กรกลด คำสุข รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH ผศ.ดร.วุฒิไกร ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.แพรวา รุจิณรงค์ อาจารย์ประจำ หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช อาจารย์ประจำวิชาเอก การจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางฐิดารีย์ สุวรรณมณี รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง นายไพโรจน์ โสภาพร นายสามารถ สุวรรณมณี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม การพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการเยาวชน Young OTOP ร่วมกิจกรรมฯ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดให้เยาวชน Young OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ โดยการจัดกิจกรรมประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน แก่ผู้ที่ชนะการประกวดฯ และยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้าไทย ดีไซเนอร์นักออกแบบ ที่มีชื่อเสียง ที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานผลิตภัณฑ์ของเยาวชน Young OTOP และตัดสินการประกวดผลงานฯ ในครั้งนี้ โดยเยาวชน Young OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ทั้ง 101 ราย จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความสร้างสรรค์ แข่งขันได้ในตลาดสากล นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันน้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ช่วยผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้มีความทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยจัดอบรมให้ความรู้ กับเยาวชน Young OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 101 ราย ได้นำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์ สร้างสรรค์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ Young OTOP ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 101 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ชนะการประกวดฯ จะได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ได้แก่ นางสาวจิดาภา บุญช่วยแล้ว กลุ่ม INTHAI จังหวัดสมุทรปราการ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
ได้แก่ นางสาวโซเฟีย มะมิง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง จังหวัดนราธิวาส
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
ได้แก่ นางสาวพรไพลิน พุ่มประสาท กลุ่มร้านพรไพลินจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
4.รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่
1. นายธวัชชัย สองภพ กลุ่ม TANA BATIK จังหวัดสงขลา
2. นายธีระพัฒน์ ทองบูรณ์ กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ เยาวชน Young OTOP ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ราย จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อีกทั้ง ยังได้ไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้าแฟชั่น CENTERSTAGE (Asia’s Fashion Spotlight) 2025 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2568 ต่อไป