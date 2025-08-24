xs
เปิดฉากแล้ว! Young Designer 2025 เฟ้นหา “นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่” ตามพระดำริ “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



การประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ ตามโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ ประจำปี 2568 “Young Designer 2025” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่สานต่อแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์เจนเนอเรชั่นใหม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพ ถ่ายทอดจิตวิญญาณของผืนผ้าไทยอันทรงคุณค่า ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัย พลิกโฉมมรดกสิ่งทอของชาติให้กลายเป็นแฟชั่นไอเท็มสุดชิคที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดรับกับยุคสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม


โครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ การออกแบบแฟชั่น โดยพระองค์ทรงศึกษา และพระราชทานแนวทางให้กระทรวงมหาดไทยได้สานต่อพระดำริ พร้อมทั้งพระราชทาน "คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก" เปรียบประดุจวิชชาลัยผ้าเคลื่อนที่สัญจรไปพัฒนาผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศโดยพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง และพระราชทานลายผ้าให้ผู้ประกอบการไปถักทอ ทำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาทักษะของตนเองพร้อมจัดให้มีการประกวดประชัน ทั้งลายผ้า การออกแบบตัดเย็บ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพแต่เดิมได้พัฒนาการออกแบบลายผ้า การย้อมผ้า การทำบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เป็นสากล สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส

อรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน
ในปีนี้ โครงการ “Young Designer 2025” ได้สร้างปรากฏการณ์ของวงการแฟชั่นอีกครั้ง ด้วยจำนวนผู้สมัครถึง 735 ราย โดยมีผู้สมัครทั้งนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ ยังเป็นการรวมตัวของกูรูแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยครั้งสำคัญ ที่มาร่วมให้คำปรึกษาตลอดโครงการฯ ได้แก่ อารยา อินทรา ที่ปรึกษาด้านแฟชั่น อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่นและสไตลิสต์ ศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์เธียเตอร์ (THEATRE) ภูภวิศ กฤตพลนารา ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์อิชชู่ (ISSUE) และ ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการออกแบบผ้าไทย และเชื่อมต่อระหว่างช่างทอผ้าในชุมชนกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่อย่างแท้จริง

อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Young Designer 2025 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ แมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของโครงการฯ​ ว่า "สิ่งที่น่ายินดี คือ ทุกวันนี้เราจะเห็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครทั้ง 735 คน และแม้ว่าผู้ชนะจะมีคนเดียว แต่ถ้าเรายังไม่ถึงวันนั้น ยังไม่ได้เป็นที่ 1 ความผิดหวังก็จะเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ในการทุ่มเทฝึกซ้อม เพราะสิ่งที่จะได้จากคุณครูทุกท่าน นอกจากองค์ความรู้แล้ว เรายังมี Thai Textiles Trend Book ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้มาเป็นแนวทางได้อีกด้วย และเวทีนี้คือจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการสร้าง Young Designer ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทีมดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศ ทุกท่านคือคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับประเทศไทย เพื่อจารึกให้คนไทยได้มีอาชีพ มีรายได้ และพัฒนาตนเองสู่สากลอย่างยั่งยืน"

อารยา อินทรา ที่ปรึกษาด้านแฟชั่น อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่น และสไตลิสต์
อารยา อินทรา ที่ปรึกษาด้านแฟชั่น อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่น และสไตลิสต์ กล่าวว่า “ปีนี้มีผู้สนใจสมัครเป็น Young Designer 2025 มาถึง 735 คน ตั้งแต่อายุ 12 ปีถึง 64 ปี ซึ่งปีนี้จะมีช่างแพทเทิร์นมาร่วมให้คำแนะนำด้วย ทำให้ดีไซเนอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้เข้าใจเรื่องวัสดุ เรื่องการตัดเย็บมากขึ้น โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ณ วัน เวลา และจังหวัดที่เป็นจุดดำเนินการประกวดระดับภาค โดยต้องเตรียมผลงานภาพสเก็ต ที่สามารถปรับแก้ได้ตามคำแนะนำ โดยนำ Mood board ของชุดที่จะออกแบบตัดเย็บ ตามที่ได้ยื่นสมัคร พร้อมตัวอย่างผ้า หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ จากนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค จะต้องออกแบบตัดเย็บชุดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าออกแบบ ตัดเย็บ และนางแบบ นายแบบให้กับผู้เข้าประกวด ซึ่งจะมีการกำหนดวัน Fitting Day ให้ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดก่อนส่งผลงานนำเสนอในรอบตัดสิน วันที่ 28 ต.ค. 68 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีชุดที่ร่วมสมัย สอดคล้องกับยุคปัจจุบันปี 2025 ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำในการต่อยอด โดยผู้แข่งขันจะต้องตอบโจทย์คำว่า "สนุก" ให้ได้ และสะท้อนเสน่ห์ความเป็นตนเอง ที่มีทั้งความเป็น Fashion และ Wearable เพื่อให้ได้คะแนนจากกรรมการฝั่งดีไซเนอร์ และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย”

ภูภวิศ กฤตพลนารา ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์อิชชู่ (ISSUE)
เส้นทางการเฟ้นหา Young Designer 2025 เปิดฉาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ รอบคัดเลือกจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศ 735 ราย ให้เหลือ 223 ราย ต่อด้วยการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบไปประกวดระดับภูมิภาค จำนวน 94 ราย โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 20 ราย วันที่ 30 ส.ค. 68 ณ โรงแรมมีเลีย จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ 25 ราย วันที่ 10 ก.ย. 68 ณ โรงแรมลากูน่า จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ราย วันที่ 15 ก.ย. 68 ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี ภาคกลาง วันที่ 21 ก.ย. 68 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 ต.ค. 68 ณ สุราลัยฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และเจ้าของแบรนด์เธียเตอร์ (THEATRE)
สำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จนั้น ในปีนี้ ผู้ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 75,000 บาท ชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท ซึ่งผู้ที่เข้ารอบการประกวดในระดับประเทศ จำนวน 40 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกราย แต่สิ่งที่นอกเหนือจากเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงาน Silk Festival ที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 68 นี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามอัพเดทข่าวสารการประกวด Young Designer 2025 ได้ที่ www.cdd.go.th และ Facebook: ผ้าไทยใส่ให้สนุก















