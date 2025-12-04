xs
มหกรรมผ้าไทยเชิดชูพระเกียรติ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน “Silk Festival 2025 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา, สันติ ปิยะทัต, ไชยชนก ชิดชอบ, พล.ต.ต. รุทธพล เนาวรัตน์, ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ และคณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เฝ้ารับเสด็จ ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัล แก่คณะทำงานจากกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ที่สนองพระกรุณาธิคุณผ่านโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้เป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรมระดับประเทศ รางวัลนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ และพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2568 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลและโล่รางวัลรวม 99 รางวัล


จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นิทรรศการตามแนวพระดำริโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และการแสดงแบบ “Sustainable Fashion Show” ที่ทรงร่วมสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นผ้าไทยร่วมกับ 30 ดีไซเนอร์ชั้นนำ รวม 66 ชุด งานมีถึงวันที่ 7 ธ.ค. 68















