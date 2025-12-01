อนุทินย้ำไทยรักสงบแต่ไม่เคยยอมแพ้ หากมีขาที่ 8 ต้องแสดงความเป็นไทยให้ชัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่าในการประชุมมอบนโยบายจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขึ้นกล่าวต่อหน้าคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่จับตามองอย่างยิ่ง หลังประเด็นความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชายังคงถูกพูดถึงในวงกว้าง
นายอนุทินระบุว่า รัฐบาลเห็นถึงความทุ่มเทของกองทัพ ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคงที่พยายามอย่างหนักในการปกป้องอธิปไตยของไทยในช่วงที่สถานการณ์เปราะบาง พร้อมกล่าวอย่างชัดเจนว่า “ขาที่ 8 ต้องไม่มี” โดยย้ำว่าหากมีสถานการณ์ที่ถูกตีความว่าเป็นการต่อรองอำนาจอธิปไตย คนไทยทั้งประเทศต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียว และให้ฝ่ายที่คิดว่าประเทศไทยสามารถถูกต่อรองได้รู้ถึงพลังที่แท้จริงของชาติ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนเข้าใจดีถึงความอดทนและความมุ่งมั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานในภาวะกดดันสูง พร้อมชี้ว่าข้อพิพาทบริเวณพรมแดนไทย–กัมพูชาเป็นประเด็นที่ไม่สามารถละเลย เพราะเกี่ยวข้องกับเกียรติภูมิประเทศ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรักษาเอกราชไว้ให้ได้เต็มกำลัง
“ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่เคยขลาด” นายอนุทินกล่าวอย่างหนักแน่น พร้อมเสริมว่ารัฐบาลไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากการรักษาเกียรติยศของชาติให้ถึงที่สุด หากต้องต่อสู้ในเชิงความมั่นคงก็ต้องชนะเพียงอย่างเดียว และจะสนับสนุนกองทัพรวมถึงฝ่ายความมั่นคงทุกด้าน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินได้อย่างเต็มที่
แหล่งข่าวภายในงานระบุว่า ช่วงคำกล่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพิเศษ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนและมีน้ำหนักทางการเมืองสูง สะท้อนทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณใหม่
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกรอบงบประมาณปี 2570 ซึ่งต้องจัดสรรภายใต้สถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และภัยธรรมชาติ โดยนายอนุทินย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งเดินหน้ามาตรการเพื่อเสริมเสถียรภาพของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จะถูกบริหารจัดการอย่างดีที่สุด