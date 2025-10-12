“ธรรมนัส” สวนกระแสวิจารณ์ ชี้มอบนโยบายจว.เป็นคำสั่งนายกฯไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ย้ำต้องให้เกียรติผู้ว่าฯ

รมว.เกษตรฯ สวนกระแสวิจารณ์ ไม่เข้าใจระบบราชการ อย่าขยายความมั่ว แจงชัด มอบนโยบายจังหวัดเป็นคำสั่งนายกฯ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ย้ำต้องให้เกียรติผู้ว่าฯ เป็น “เจ้าเมือง” ของจังหวัด
เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2568) ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 303/2568 ซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน กำกับดูแลจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยตนได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และยังขยายความรับผิดชอบต่อเนื่องถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวยกตัวอย่างถึงการทำงานในรัฐบาลชุดก่อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้รับมอบหมายให้กำกับจังหวัดน่านและแพร่ และก็ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการ
“บางท่านทุกวันนี้เป็นรองนายกฯ หรือรัฐมนตรีจากโควต้าต่าง ๆ จึงไม่เข้าใจว่าหน้าที่ต้องมอบนโยบายต่อพื้นที่อย่างไร ถ้านายกฯ มอบแล้วไม่ทำต่อ ประเทศจะบริหารได้อย่างไร เพราะหน้าที่ของรองนายกฯ คือการประสานและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลในแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมายมา“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้ายว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีเวลาลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ต้องให้เกียรติเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัด เพราะในจังหวัดใด ๆ การบริหารถือเป็นอำนาจของผู้ว่าฯ เราไปถึงก็ต้องเคารพโครงสร้างนี้ นี่คือแนวทางที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกัน
“คุณโปรดฟังให้ชัดๆ ก่อนที่จะเอาไปขยายความ อย่างเช่นวันนี้ เรามาจังหวัดนนทบุรี เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีเดือดร้อนจากอุทกภัยโรงเรียนหลายโรงเรียนประสบมีปัญหา สิ่งไหนที่เป็นกระทรวงที่ผมเกี่ยวข้อง อย่างเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมสามารถสั่งการได้เลย สั่งท่านปลัด สั่งอธิการบดีกรมชลประทานได้เลย ไม่เช่นนั้นเราจะสามารถแก้ปัญหา ของประชาชนได้อย่างไร”