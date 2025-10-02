’ชูวิทย์ กุ่ย’ แฮปปี้ ’ธรรมนัส‘ ชวนนั่งที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ปัดตอบจบด้วยดีกับ ’เพื่อไทย’ หรือไม่

’ชูวิทย์ กุ่ย’ รับแฮปปี้ ’ร.อ.ธรรมนัส‘ ชวนนั่งที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ขอโอกาสทำงาน อย่าเพิ่งด่ากัน ปัดตอบจบด้วยดีกับ ’เพื่อไทย’ หรือไม่
วันนี้ (2 ต.ค.68) ในการมอบนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต สส.พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมด้วย ภายหลังตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชูวิทย์ เปิดเผยว่าตนเองทำงานเกษตรมาทั้งชีวิต ต้องขอบคุณร้อยเอกธรรมมนัสที่เชิญมาทำงานให้กับประชาชน เชื่อว่าท่านจะสามารถขับเคลื่อนเกษตรโดยเฉพาะราคาวัว ยางพารา มันสำปะหลัง หมู เป็ด ไก่ต้องดีขึ้น เชื่อว่าใน 4 เดือน เราทำได้เพราะเรา “กล้าทำ” ก่อนที่ร้อยเอกธรรมนัส จะระบุว่า นายชูวิทย์เก่งหลายเรื่อง
เมื่อถามว่านางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ลูกสาวว่าอย่างไรบ้าง นาบชูวิทย์ ระบุว่าขอให้ทำในสิ่งที่พ่อชอบทำมาตลอดชีวิต ให้พ่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสชวนมาทำงานก็แฮปปี้ แม้จะมีคนไม่เห็นด้วย แต่ตนเองขอกำลังใจว่า ให้มาทำงานก่อน อย่าเพิ่งด่ากัน
เมื่อถามว่าจบกับพรรคเดิมดีใช่หรือไม่ นายชูวิทย์ กล่าวว่าเพียงว่า “ขอมาทำงาน” ก่อนที่ร้อยเอกธรรมนัส จะกล่าวเสริมว่า “คำตอบคือผลงาน”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัส ประชุมมอบนโยบายได้มีการแนะนำนายชูวิทย์ ให้กับข้าราชการได้รู้จัก โดยระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าจะเสนอชื่อให้นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ผมได้ศาสตราวุธ พี่กุ่ย เป็นผู้ชำนาญด้านการปศุสัตว์ อย่ามาเถียงว่าพี่กุ่ยไม่รู้เรื่องปศุสัตว์ ชื่นชมครอบครัวพี่กุ่ยที่เป็นต้นแบบสำคัญ หวังว่าสิ่งที่ผมจะทำโครงการ Quick Win พี่กุ่ย จะมาช่วยผมได้เยอะ”