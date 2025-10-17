"โสภณ" มอบนโยบายแก้ยาเสพติดจริงจัง ชี้กาฬสินธุ์พื้นที่ตอนในต้องลดผู้ค้า-เสพ จนท.เป็นแบบอย่างที่ดี

รองนายกฯ เดินหน้ามอบนโยบายแก้ยาเสพติดจริงจัง ระบุ ”กาฬสินธุ์“ เป็นพื้นที่ตอนในแม้จับกุมมากแต่ยาบ้าระบาดและอาชญากรรมรุนแรง ต้องลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพด้วยการบำบัด ส่วนจนท.รัฐต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ป้องกัน เพื่อพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
วันที่ (17 ต.ค.68) ที่ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสำคัญแบบบูรณาการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ,นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ,นางสุภัทร กิจเวช ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผกก.หัวหน้าสถานีตำรวจจาก 23 สถานี สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายโสภณ กล่าวว่า ในภาพรวมตามนโยบายรัฐบาล ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาและแก้ไขทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ในด้านเศรษฐกิจ นายกฯอนุทินฯ ได้เร่งดำเนินการและมีการแถลงนโยบายการทำงานไแล้ว และที่สำคัญในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องถึงแม้จะมีการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดนที่ยังพบว่ามีการลักลอบและมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นพื้นที่ตอนในของอีสานตอนบนหรือตอนกลาง การลักลอบนำเข้ายาเสพติดจะถูกนำมาพักไว้ก่อนที่จะนำออกไปกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ แม้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีการจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ แต่ก็พบว่าปัญหาการติดยาเสพติดได้ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมที่มีความรุนแรง แนวทางนั้นจึงต้องการให้ทุกพื้นที่ทำการเอกซเรย์ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการ ในสถานที่ที่กำหนด เพื่อลดจำนวนผู้เสพหรือให้หมดไป ที่จะช่วยลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม การทำงานจะต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงจะประสบผลสำเร็จ และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเป็นตัวอย่างทำตัวที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่รัฐคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท หรือเรียกรับประโยชน์ ก็ต้องรับโทษทั้งวินัยและกฎหมาย เป็นนโยบายหลักของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
"ส่วนด้านการปราบปรามผู้ค้า และผู้ร่วมขบวนการ ทางตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ก็ดำเนินการจับกุมปราบปรามอย่างเข้มงวดจริงจังเช่นกัน ซึ่งการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้ตนเองดูแลเรื่องการบำบัดผู้เสพ การดำเนินการจะต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และหัวใจสำคัญประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้งการแจ้งข้อมูลเบาะแส และการดำเนินการจะต้องเน้นตัวเลขผู้เกี่ยวข้องจริง ไม่ใช่สร้างตัวเลขทิพย์ การแก้ไขจึงจะได้ผล ส่วนผลการชี้วัดของผลลัพธ์หรือเป้าหมายก็คือความพึงพอใจของประชาชน" รองนายกฯ กล่าว