อาลัย!ญาติพา “นัท นักข่าวดัง“กลับบ้านเกิด เตรียมฌาปนกิจ 6 ธันวาฯนี้

เชียงราย-บำเพ็ญกุศลศพ ณัฐวุฒิ ปงลังกา "นัท" นักข่าวช่อง 8 ที่บ้านเกิดเชียงราย ฌาปนกิจ 6 ธันวาฯ นี้ ญาติสุดเสียใจเพราะเรียนดีตั้งแต่เด็ก อัธยาศรัยเป็นเลิศ คอยช่วยเหลือดูแลน้องๆ ก่อนจากไปโทรห่วงใยน้องชายคนเล็ก
(วันนี้ 4 ธ.ค.) ที่วัดริมกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ญาติๆ ของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี นักข่าวชื่อดังจากช่อง 8 ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญอุทัศส่วนกุศลไปถึงนายณัฐวุฒิ หลังจากได้ประกอบพิธีที่วัดกล้วย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.เป็นเวลา 2 คืนไปแล้ว และได้เคลื่อนศพไปยังภูมิลำเนาเดิมที่ จ.เชียงราย เพื่อประกอบพิธีอีก 3 คืน กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 6 ธ.ค.2568 เนื่องจากนายณัฐวุฒิเป็นชาว อ.เมืองเชียงราย โดยกำเนิดและมีชื่อเล่นที่ญาติๆ เรียกขานกันว่า "กุ้ง" หรือ "นัท" ซึ่งบรรยากาศที่วัดริมกกเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ เนื่องจากนายณัฐวุฒิถือเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งของญาติโดยเฉพาะน้องๆ ทุกคน
นายอนุชา ปงลังกา อายุ 28 ปี น้องชายคนเล็กของนายณัฐวุฒิกล่าวทั้งน้ำตาว่าพี่ชายเป็นคนห่วงใยตนมากโดยจะโทรศัพท์มาพูดคุย ครั้งล่าสุดที่คุยกันคือช่วงปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยพี่เขาจะพูดคุยด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลากลับบ้าน พี่เขาจะห่วงถึงอนาคตของตนและถามไถ่ตนอยู่เสมอ กระทั่งเมื่อพี่ชายของตนจากไปตนจึงขอยืนยันว่าต่อไปจะเป็นคนดีและขอให้พี่หลับฝันดีตลอดไปโดยไม่ต้องห่วงใยตนอีก
ด้าน น.ส.สุภาพร อาวอ อายุ 29 ปี ลูกพี่ลูกน้องกับนายณัฐวุฒิกล่าวว่าพี่กุ้งเป็นคนเรียนเก่งโดยสอบได้เกรด 4 มาโดยตลอด บุคลิกเป็นคนมีอัธยาศรัยดีมาก เราเติบโตมาด้วยกันและพี่เขาก็ให้การช่วยเหลือน้องๆ อยู่เสมอ กระทั่งพวกตนทราบข่าวว่าพี่เขาจากไปก็รู้สึกเสียใจมากและใจหายเพราะพี่เขาจากพวกเราเร็วเกินไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับญาติคนอื่นๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายณัฐวุฒิเป็นคนเรียนเก่ง นิสัยดี อัธยาศรัยดี และชอบช่วยเหลือน้องๆ จึงเป็นที่พึ่งของครอบครัว โดยหลังจากเรียนหนังสือจบที่ จ.เชียงราย ก็มีโอกาสไปเรียนจบคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนจะกลับไปเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจอยู่ที่ จ.เชียงราย และเข้าไปเป็นนักข่าวของสำนักข่าวต่างๆ หลายสำนัก ก่อนจะมาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวของช่อง 8 ที่ผ่านมาเคยได้การยกย่องในหลายรางวัล เช่น บุคคลต้นแบบ สื่อมวลชนดีเด่น ฯลฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างแท้จริง.