BEM ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์จากศรีปทุมและมหิดล เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมระบบราง เข้าศึกษาดูงานและ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (พระราม 9) และ อาจารย์พร้อมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงของระบบราง ตั้งแต่การบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน การบำรุงรักษารถไฟฟ้า ไปจนถึงเทคโนโลยีควบคุมและความปลอดภัยที่เป็น “หัวใจสำคัญ” ของการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ภายใต้การกำกับดูแลของ BEM โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิศวกรรม พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบรางอย่างรอบด้าน เสริมทักษะและแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพวิศวกรระบบรางในอนาคต
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำ Learning Moments: Learn & Lead ของ BEM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบราง และมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนบุคลากรด้านระบบรางให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เสริมความต้องการของอุตสาหกรรมคมนาคมยุคใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืน