อาลัย "นัท ณัฐวุฒิ" นักข่าวช่อง 8 จากไปกะทันหันในวัย 35 ปี เผยวูบหลับไปที่บ้านพัก

คนข่าวแห่อาลัย "นัท ณัฐวุฒิ" นักข่าวช่อง 8 จากไปกะทันหัน ระบุวูบหลับไปที่บ้านพัก ทั้งที่ก่อนหน้านี้จัดรายการออนไลน์ร่วมกับ "พุทธ อภิวรรณ" และ "ไอซ์ สารวัตร"
วันนี้ (30 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "Jitdee Sridee" ของ เจี๊ยบ จิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 โพสต์ข้อความไว้อาลัยแก่ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ระบุว่า "เจ้ กลับแล้วเหรอ" ยิ้มหล่อ คำทักทาย มาวันนี้ 30 พ.ย. 68 พี่ช็อกมากนะนัท พี่เสียใจจริงๆ ขอให้นัทน้องรักสู่สุคติ #RIPณัฐวุฒิปงลังกา" กลายเป็นที่ตกใจแก่เพื่อนร่วมงานและแฟนข่าวจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้ นายณัฐวุฒิเพิ่งจัดรายการพุทธทอล์ค ทางเฟซบุ๊ก "พุทธ อภิวรรณ" ร่วมกับนายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี และ ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ซึ่งออกอากาศหลังรายการลุยชนข่าวจบ ประมาณเที่ยงคืน
เฟซบุ๊ก ข่าวสารเมืองปราการ v2 ระบุว่า "“ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดัง เคยลงพื้นที่ร่วมงานกันที่สมุทรปราการอยู่บ่อยครั้ง ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยครับ" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "น้องหลับแล้วไม่ตื่น ยังสวมชุดทำงานอยู่เลย ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องรอทางช่อง 8 เปิดเผยอีกทีครับ" ขณะที่เฟซบุ๊ก "ต้น ปราการ" ผู้สื่อข่าวภูมิภาคช่องเวิร์คพอยท์ จังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่า "ตกใจ เสียใจ ไม่คิดว่าจะรู้ข่าวร้ายของน้องนักข่าวคนนี้ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” หลับให้สบายนะ ไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้ว น้องวูบหลับไปที่บ้านพัก"
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ต้องให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เป็นผู้เปิดเผย
สำหรับนัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เกิดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2533 ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่จังหวัดเชียงราย ก่อนเริ่มเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น จากนั้นย้ายมาเป็นผู้สื่อข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอสดี ก่อนย้ายมาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เมื่อปี 2562 เคยมีชื่อเสียงกรณีข่าวลุงพล ป้าแต๋น ที่นัท ณัฐวุฒิ เคยถอดเสื้อผ้าที่ก่อไผ่ท้ายสวนยางเพื่อพิสูจน์รอยจากคมใบไผ่บนแผ่นหลังเทียบกับสภาพศพของน้องชมพู่ในวันเกิดเหตุตามคำบอกเล่าของนายวัชรินทร์ กงแก่ท้าว หรือพ่อแบม เมื่อเดือน ม.ค. 2564
ต่อมาหลังจากนายพุทธอภิวรรณย้ายไปทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นัท ณัฐวุฒิได้ย้ายไปเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม ก่อนมาเป็นผู้ดำเนินรายการพุทธทอล์ค เป็นรายการออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หลังรายการลุยชนข่าวจบ โดยนัท ณัฐวุฒิ จัดรายการร่วมกับนายพุทธอภิวรรณทุกวันศุกร์ แทนไอซ์ สารวัตร ที่เป็นเวรหยุด และวันเสาร์ที่จัดพร้อมกัน 3 คน