“พุทธ อภิวรรณ” ลั่นจับตาคนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย กำลังถูกสอบ สะเทือนระดับสีกากอล์ฟ น้องๆ ไปเลย

เปิดประเด็นอีกรอบ ในเพจ “พุทธ อภิวรรณ” ของนักเล่าข่าว “พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี” โดยพุทธได้เปิดประเด็นคนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย ถูกสอบพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬาร และคลิปลับ ทำเคสก่อนน้องๆ ไปเลยเมื่อเจอเคสนี้

“จับตา คาดมีข่าวใหญ่

สะพัด...คนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย

ถูกสอบพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬาร

และคลิปลับ

แว่วๆ ว่า เรื่องเจ้าคุณกับ สีกากอล์ฟ

กลายเป็นระดับน้อง ๆ เลยทีเดียว

งานนี้ ตำรวจ -นักวิชาการ-นักกฎหมาย

ผนึกกำลังกันยิ่งกว่าแอดเวนเจอร์!

หมายเหตุ ภาพประกอบAI ไม่ได้บ่งบอกว่าใคร

ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน!”




