"ไตรศุลี" โต้สื่อนอกอ้างไทยตอบรับหยุดยิงกับมาเลย์–เขมร ลั่นไม่จริงจุดยืนนายกฯ ไม่หยุดปฏิบัติการ

เลขานายกฯ ปัดกรณีสำนักข่าวต่างประเทศอ้างไทยตอบรับหยุดยิงกับมาเลเซีย–กัมพูชา ย้ำ “ไม่เป็นความจริง” นายกฯ ยังยึดจุดยืนเดิม ไม่หยุดปฏิบัติการ
วันนี้ (9ธ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีที่มีสื่อต่างประเทศรายงานว่า ไทยตอบรับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกี่ยวกับการหยุดยิงกับกัมพูชาในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็รความจริงและไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยได้แสดงไว้
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ตอบรับหรือหารือในลักษณะข้อตกลงหยุดยิงใด ๆ กับฝ่ายมาเลเซีย ทั้งยังยืนยันจุดยืนตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า สถานการณ์ขณะนี้ไม่อาจหยุดปฏิบัติการได้ และกองทัพไทยต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดน
"ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ ได้กล่าวชัดเจนว่า ไทยยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเจรจาจากกัมพูชา และรัฐบาลยังคงดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพชายแดน พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียด" น.ส.ไตรศุลี กล่าว
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงข้อมูลต่อเอกอัครราชทูตทั่วโลก และยืนยันข้อเท็จจริงบนเวทีสหประชาชาติแล้วว่า ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเหตุปะทะ พร้อมย้ำว่าการสื่อสารของรัฐบาลไทยตั้งอยู่บนข้อมูลจริง ไม่มีการปรุงแต่ง
ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ไม่หลงเชื่อข้อมูลคลาดเคลื่อนจากต่างประเทศ ซึ่งอาจสร้างความสับสนในช่วงสถานการณ์อ่อนไหว