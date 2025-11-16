"ไตรศุลี" โต้พท.บิดเบือน ชูนายกฯป้องศักดิ์ศรีชาติสื่อสารตรงไปตรงมา ได้เปรียบไม่เสียผลประโยชน์การทูต

เลขานายกฯ สวนเพื่อไทยอย่าบิดเบือน ชี้ "อนุทิน" ปกป้องศักดิ์ศรีชาติ สื่อสารตรงไปตรงมาเปิดเผยต่อประชาชน ไทยยังได้เปรียบบนเวทีโลกไม่เสียผลประโยชน์การทูต
วันนี้ (16พ.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมากล่าวหาว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขาดความรอบคอบด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ จนทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะถูกกดดันจากหลายฝ่ายว่า เป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และสะท้อนความพยายามกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพูด
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้สื่อสารกับประชาชนอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอนในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ทุกการหารือกับผู้นำต่างประเทศต่างๆ ความมั่นคงชายแดน ท่านได้สื่อสารโดยตรง และเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงมากที่สุด
ทั้งนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อกัมพูชา ไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง แต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกแทรกแซงหรือย่ำยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาที่สืบเนื่องจากการละเลยในสมัยรัฐบาลก่อน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันต้องเข้ามาแก้ไข
“นายกรัฐมนตรีทำงานโดยรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐ ศักดิ์ศรีของคนไทย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือหวังผลการเมืองเหมือนที่บางฝ่ายพยายามกล่าวหา” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดที่นายอนุทินได้รับจากนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย หลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุชัดว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่เชื่อมโยงประเด็น Joint Declaration ไทย–กัมพูชา กับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทย–สหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบ และท่าทีของรัฐบาลไทยได้รับความเข้าใจจากนานาชาติอย่างชัดเจน
“ก่อนจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้พรรคเพื่อไทยย้อนดูปัญหาที่ตัวเองเคยก่อไว้ ว่าทำให้คนอื่นต้องมาตามแก้เท่าไร และควรพิจารณาความจริงให้ครบถ้วนก่อนพูด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว