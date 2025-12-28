ห้างเซ็นทรัลผนึกเวทีราชดำเนิน ดันมวยไทยสู่ซอฟท์เพาเวอร์โลก

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ห้างแห่งแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต เดินหน้าขยายบทบาทด้านการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ของไทยยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวสู่เวทีสากล โดยจับมือกับเวทีมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรก เปิดตัว “Central Department Store x Rajadamnern Stadium – Thailand Tourist Welcome Privileges” ร่วมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจรให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยสิทธิพิเศษในการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมือง ทั้งเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ห้างเซ็นทรัลชิดลม พร้อมส่วนลดพิเศษเมื่อเข้าชมมวยที่เวทีมวยราชดำเนิน ตลอดจนประสบการณ์ชมมวยไทยในบรรยากาศ Immersive Experience ที่แรกของโลก สะท้อนแนวคิด “Travel, Culture & Lifestyle Experience” ที่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนด้าน Soft Power ของประเทศในปีนี้
ห้างเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และเวทีมวยราชดำเนิน หนึ่งในแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลังปรับโฉมเวที ยกระดับประสบการณ์เป็น Immersive Muay Thai Experience ที่ไม่มีที่ไหนในโลก สองผู้นำด้านไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมไทยได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับ “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power ที่จับต้องได้ ร่วมมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไร้รอยต่อ สอดคล้องกับ เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Travel) ที่นักเดินทางรุ่นใหม่มองหา ไม่ว่าจะเป็น Sport Tourism, Cultural Tourism หรือ Lifestyle-driven Travel
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมดูแลและยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวของลูกค้าชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาชมศิลปะการต่อสู้แบบไทย การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผนึกสิทธิประโยชน์จากสองผู้นำแห่งวงการค้าปลีกและวงการมวย แต่ยังถือเป็น “โมเดลใหม่” ของการพัฒนา Soft Power ไทยในเชิงพาณิชย์ ระหว่างภาคธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงประสบการณ์แบบไร้รอยต่อจากเวทีมวยสู่ห้างเซ็นทรัลและจากห้างเซ็นทรัลกลับไปสู่เวทีมวย ทำให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีมิติที่ทันสมัยขึ้น ทั้งเข้าถึงง่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังมองหาประสบการณ์แบบไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์ หรือ ไม่ซ้ำแบบใคร ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มยอด Traffic ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงเพิ่มสัดส่วนยอดขายนักท่องเที่ยวที่สนใจมวยไทยในสาขาที่ร่วมรายการอีกด้วย”
ห้างเซ็นทรัลมอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 ธ.ค. 2568 – 28 ก.พ. 2570
● เพียงแสดงบัตรเข้าชมเวทีมวยราชดำเนินที่เคาน์เตอร์ Customer Service ของห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ห้างเซ็นทรัลชิดลม เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายจาก Central Tourist Welcome Privileges อาทิ ส่วนลดแทนเงินสดเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ที่ห้างเซ็นทรัลสาขาที่ร่วมรายการ, พร้อมคูปองส่วนลดแทนเงินสดเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ที่ Tops Supermarket, Tops Food Hall, Tops Fine Food สาขาที่ร่วมรายการ, และสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากฟู้ดคอมมูนิตี้สุดชิคใจกลางเมืองอย่าง Public Lane, Public Market และ Lofter ที่รวบรวมทั้งร้านดัง สตรีทฟู้ด และร้านระดับมิชลินไกด์ไว้ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมที่เดียว (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)
● ลูกค้าชาวต่างชาติของห้างเซ็นทรัลที่ถือบัตรสมาชิก The1 Tourist Card และ The1 Expat Member รับส่วนลด 5% สำหรับการเข้าชมการแข่งขันมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนิน (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)
ในอีกด้านหนึ่ง เวทีมวยราชดำเนินเองได้ขยายฐานผู้ชมต่างชาติอย่างรวดเร็ว ผ่านเวทีที่พัฒนาให้ทันสมัย พร้อมเสริมด้วยประสบการณ์ Immersive Muay Thai Experience ที่ยกระดับประสบการณ์ชมมวย ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการ การร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลจึงเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่ “ตั้งใจมาซึมซับประสบการณ์แบบไทยแท้” ทั้งจากยุโรป ออสเตรเลีย รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปจนถึงสหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและยังมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) ประธานรายการ RWS – Rajadamnern World Series และกรรมการบริหารเวทีมวยราชดำเนิน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการจับมือกันระหว่างผู้นำด้านกีฬามวยไทยและวัฒนธรรมไทย กับผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ นอกจากจะช่วยยกระดับมวยไทยให้เป็น มรดกทางวัฒนธรรม ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยว เราเชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รู้จักมวยไทยในแบบต้นตำรับมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบสิทธิพิเศษและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ทั้งผู้ที่เดินทางมาชมมวยไทย และผู้ที่มาใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า”
ร่วมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ดีๆ อีกระดับของประสบการณ์การท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ในกรุงเทพฯ ครบจบในทริปเดียวผ่าน “Central Department Store x Rajadamnern Stadium – Thailand Tourist Welcome Privileges” ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2569 ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ห้างเซ็นทรัลชิดลม หรือช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่าน เฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Store