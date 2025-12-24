เวทีราชดำเนิน ฉลองยิ่งใหญ่ครบ 80 ปี แถลงเปิดศึกประวัติศาสตร์ จัดเต็ม 8 คู่มวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี

เวทีมวยราชดำเนิน สังเวียนมวยไทยระดับตำนาน บ้านเกิดของมวยไทย จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ 80 ปี กับรายการมวยไทยศึกใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยในทุกวันที่ 23 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาเวทีมวยราชดำเนิน และรายการ RWS Rajadamnern World Series ยังคงเดินหน้าสร้างอีเวนต์ใหญ่ประจำปี เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของวันเกิดสนามอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ศึก “R80 Rajadamnern Anniversary” เตรียมระเบิดความมันส์ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 กับการรวมสุดยอดคู่มวยที่ดีที่สุดของปีมาไว้ในค่ำคืนเดียว นำทัพโดย 3 คู่ซูเปอร์ไฟต์หยุดโลก คู่ชิงแชมป์ราชดำเนิน 1 คู่ และคู่ประกอบรายการอีก 4 คู่
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) บอร์ดบริหารเวทีราชดำเนิน และประธานรายการ RWS กล่าวถึงความพิเศษของศึกครั้งนี้ว่า “วาระครบรอบ 80 ปีของเวทีมวยราชดำเนิน ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์วงการมวยไทย ไม่เพียงในฐานะสนามมวยแห่งแรกและตำนานของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการริเริ่มและสืบทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน รายการ ‘R80 Rajadamnern Anniversary’ จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันชกมวยทั่วไป แต่เป็นการเฉลิมฉลองคุณค่าและจิตวิญญาณของมวยไทย ผ่านการคัดสรรนักชกที่เก่งที่สุด และคู่มวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคมาพบกันบนสังเวียนเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ฝีมือให้สมศักดิ์ศรีกับตำนานของเวทีราชดำเนิน ในโอกาสพิเศษครั้งนี้ เราตั้งใจยกระดับประสบการณ์ของแฟนมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับโลก ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์และเสน่ห์ดั้งเดิมของมวยไทยไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ การร่วมมือกับ RISE องค์กรกีฬามวยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ยังสะท้อนถึงทิศทางการผลักดันมวยไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนี่จะเป็นครั้งแรกที่รายการศิลปะการต่อสู้ชั้นนำจากต่างประเทศ ส่งนักชกที่ดีที่สุดของรายการมาชิงแชมป์ราชดำเนิน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและยกระดับการแข่งขันมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ศึก R80 Rajadamnern Anniversary จึงไม่เพียงเป็นการแข่งขันที่แฟนมวยไม่ควรพลาด แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของเวทีมวยราชดำเนินในยุคใหม่ ที่พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการมวยไทย และเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่เราตั้งใจมอบให้กับแฟนมวยทุกคน เพื่อร่วมส่งท้ายปีด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางกีฬาของชาติ”
สำหรับคู่มวยไฮไลต์ในรายการ นำโดย คู่เอก ซูเปอร์ไฟต์หยุดโลก รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต เป็นการพบกันของสองยอดมวยต่างรุ่นที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ระหว่าง ‘แดเนียล โรดริเกวซ’ แชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต
(154 ปอนด์) เจ้าของสถิติครองแชมป์ยาวนาน 1,300 วัน ปะทะ ‘เพชรมรกต บังมัดคลองตัน’ แชมป์รุ่นมิดเดิลเวต (160 ปอนด์) ผู้เคยปราบยอดมวยอย่าง แสนชัย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิมมาแล้ว โดยทั้งคู่เคยเกือบจะโคจรมาพบกันหลายครั้งหลายครา แต่ก็คลาดกันมาโดยตลอด คราวนี้ถึงเวลาแล้วที่ทั้ง 2 คนจะได้พบกันในที่สุด
ต่อด้วย คู่รอง ซูเปอร์ไฟต์ รุ่นแบนตัมเวต เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง RWS และ RISE โดย ‘เจริญสุข บุญลานนามวยไทย’ แชมป์ราชดำเนินรุ่นแบนตัมเวต (118 ปอนด์) จะขึ้นชกในฐานะตัวแทนของ RWS ขณะที่ทาง RISE ได้ส่งนักชกที่ดีที่สุดในรายการอย่าง ‘คาซูกิ โอซากิ’ แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย Beyond Kickboxing ว่าเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ อันดับ 3 ของโลก ซึ่งในงานนี้ ทาคาชิ อิโตะ ผู้บริหารของ RISE จะเดินทางมาเป็นสักขีพยานในการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
ถัดมาที่ศึกซูเปอร์ไฟต์ คู่ที่ 3 การชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต ระหว่าง ‘เพชรศิลา ว.อุรชา’ แชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต (122 ปอนด์) ผู้ที่สามารถน็อกเจ้าของแชมป์คนเก่าอย่าง เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ ที่กำลังทำสถิติป้องกันแชมป์ราชดำเนินมากที่สุดตลอดกาล ได้ตั้งแต่ยกที่ 2 พบกับ “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” แชมป์เฉพาะกาลราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต (122 ปอนด์) ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะสามารถประกาศศักดาของตนเองในซูเปอร์ไฟต์ครั้งนี้ เพื่อขยับไปทัดเทียมรัศมีของพี่ชายฝาแฝดอย่าง ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน อดีตแชมป์ราชดำเนิน รุ่นแบนตัมเวต (118 ปอนด์)
สำหรับอีกหนึ่งคู่ชิงแชมป์ราชดำเนิน จะเป็นการกลับมาขึ้นชกในรอบ 9 เดือนของ “แสงมณี ส.สมานการ์เม้นท์” แชมป์รุ่นไลต์เวต (135 ปอนด์) ผู้เคยครองแชมป์ราชดำเนินมาแล้วถึง 4 พิกัดน้ำหนัก ที่จะขึ้นป้องกันแชมป์กับ “สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789” แชมป์เฉพาะกาลราชดำเนิน รุ่นไลต์เวต (135 ปอนด์) ที่สามารถไต่ลำดับผู้ท้าชิงจนสามารถล้ม ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ และคว้าสิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์จริงได้ในไฟต์ที่ผ่านมา
นี่ถือเป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ ขอเชิญแฟนมวยชาวไทยร่วมเป็นสักขีพยานในศึกแห่งเกียรติยศครั้งประวัติศาสตร์ สัมผัสความมันส์ระดับโลกแบบติดขอบสังเวียนอย่างใกล้ชิด โดยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.rajadamnern.com การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีมวยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวสารความเคลื่อนไหว และช่องทางการรับชม ได้ทาง Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok ของ RWS – Rajadamnern World Series