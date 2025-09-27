ททท.จับมือ ส.คิกบ็อกซิ่ง และ จ.กำแพงเพชร ถ่ายทอดความรู้กีฬา กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองหลัก สู่เมืองรอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 กระตุ้นการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) จากเมืองหลัก สู่เมืองรอง
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และ นาย กมล สิมเมือง อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานร่วม ในโครงการ KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 ณ โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และ สนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือกันและใช้เอกลักษณ์ของชุมชน พัฒนาโอกาสในการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัด โดยร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจ เพื่อรองรับการเป็นชุมชนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยต้องการส่งเสริมเยาวชน ให้มีความรู้ และความเข้าใจใน กฎกติกาของกีฬา kickboxing เพราะเป้าหมายของสมาคม ต้องการที่จะเป็น Kickboxing Hub ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับเอเชียให้ได้ ด้วยประเทศไทยมีฐานกีฬาต่อสู้ที่เป็นที่นิยมมากคือ มวยไทย และกีฬาต่อสู้อื่นๆ ทั้ง MMA, เทควันโด้, ยูยิตสู เป็นต้น
ดังนั้น KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025 ครั้งที่ 1 ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการให้ความรู้แก่นักกีฬาเยาวชน และส่งเสริมการต่อยอดจากการที่กีฬาคิกบ็อกซิ่ง ที่ได้ถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ และกิจกรรมนี้ถือเป็นการจัดงานแบบ (Sport Tourism) ที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว จากเมืองหลัก ไปสู่เมืองรองมากขึ้นตาม โครงการ ‘เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration’ ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา ซึ่งเรียกว่าเป็นการบูรณาการให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร