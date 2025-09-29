“ไผ่ ลิกค์”ขอบคุณนักกีฬาเยาวชน-ผู้ฝึกสอน ร่วมแคมป์ KIDS KAT 2025 ปั้นอนาคตคิกบ็อกซิ่งไทย มั่นใจศักยภาพสู้ซีเกมส์ และเวทีชิงแชมป์โลก

วันนี้( 29 ก.ย.)นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวว่า ตนในฐานะนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักกีฬาเยาวชน ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม “KIDS KAT TOURISM AND TRAINING CAMP 2025” ณ จังหวัดกำแพงเพชร ภาพความมุ่งมั่นของเยาวชนสะท้อนถึงอนาคตที่แข็งแกร่งของวงการคิกบ็อกซิ่งไทย และยืนยันว่า การเดินทางของสมาคมไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่แคมป์ฝึกซ้อม แต่เป็นก้าวแรกในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางกีฬาคิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing Hub)” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก้าวสู่ระดับเอเชีย ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), จังหวัดกำแพงเพชร และ สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ที่สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มกำลัง
“ซีเกมส์จะเกิดขึ้นในอีก 70 วัน ผมขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทย ผมมั่นใจว่า ด้วยศักยภาพของทีมผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้สนับสนุน เราจะคว้าเหรียญได้แน่นอน นอกจากนี้ เรายังมีนักกีฬาดาวรุ่งที่จะเข้าร่วม คิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลกที่กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 21–30 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นการรวมยอดฝีมือนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทั้งในรูปแบบ Tatami และ Ring ด้วย“นายไผ่ กล่าว
นายไผ่ ระบุว่า ประเทศไทยมีรากฐานกีฬาการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่าง มวยไทย (Muay Thai) พร้อมต่อยอดสู่กีฬามาตรฐานสากล สร้างนักกีฬา ผู้ตัดสิน และบุคลากรคุณภาพ รองรับการแข่งขันในเวทีนานาชาติ เช่น ซีเกมส์ และ World Games และหวังว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งจะถูกคัดเลือกเป็นกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
“ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมวางรากฐานอันยิ่งใหญ่นี้ มาร่วมกันส่งเสริมให้นักกีฬาของเราโบกธงชาติไทยบนสังเวียนคิกบ็อกซิ่งทั่วโลก”