CMB ชูไทยฐานบุกเซาท์อีสต์เอเชีย ผนึกห้างเซ็นทรัลเปิดแอปหาคู่ภาษาไทย

ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชูบทบาท “The Store of Communities” เผยความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Coffee Meets Bagel (CMB) แอปพลิเคชันหาคู่ระดับโลกสำหรับผู้ที่มองหาความสัมพันธ์จริงจัง หรือความสัมพันธ์ระยะยาว หลังจัดงาน Singles Mixer Party ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมาก ณ LOFTER ห้างเซ็นทรัลชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเปิดตัว เวอร์ชันภาษาไทยของแอปพลิเคชัน CMB อย่างเป็นทางการ สะท้อนวิสัยทัศน์ของทั้งสองแบรนด์ในการสร้างพื้นที่ให้คนไทยได้พบกันในบรรยากาศเป็นกันเอง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความสัมพันธ์คุณภาพในระยะยาว
การเปิดตัวเวอร์ชันภาษาไทยของ CMB ผ่านความร่วมมือกับห้างเซ็นทรัล ถือเป็นก้าวสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อการขยายฐานผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกลุ่มคนโสดรุ่นใหม่ซึ่งเปิดรับความสัมพันธ์จริงจังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง CMB มีพันธกิจในการสนับสนุนความสัมพันธ์คุณภาพระยะยาวให้เกิดขึ้นจริงในสังคม จึงได้เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานให้เข้าถึงกลุ่มคนไทยได้มากยิ่งขึ้น พร้อมเลือกห้างเซ็นทรัลชิดลมเป็นสถานที่จัดงาน นี่จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของแอปพลิเคชันเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะ “ศูนย์กลางของผู้คนและไลฟ์สไตล์” ที่สามารถเชื่อมโยงชีวิตคนเมืองกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ภายในงาน ห้างเซ็นทรัลชิดลมและ CMB ได้ร่วมกันปรับพื้นที่ LOFTER ให้เป็นบรรยากาศ “พื้นที่ส่งไลค์ในชีวิตจริง” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง โดยงาน Singles Mixer Party ครั้งแรกที่จำกัดเพียง 80 ที่นั่ง แต่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้สมัครจำนวนมาก กิจกรรมในงานได้แบ่งเป็น 2 รอบ ในแต่ละรอบถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำความรู้จักกันอย่างธรรมชาติ ทั้งไฮไลต์ Coffee and Bagel mingle ที่สอดคล้องกับชื่อของแอปพลิเคชัน พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ Photo Booth, Couple Charms DIY ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนและทำความรู้จักกันอย่างเป็นธรรมชาติ
จากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลต์ของงาน Singles Mixer ที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวทุกคนได้ทำความรู้จักกันอย่างทั่วถึง ก่อนปิดท้ายด้วย After Party ในบรรยากาศอบอุ่น โดยตลอดทั้งงาน ผู้เข้าร่วมยังได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษจากทั้ง CMB และห้างเซ็นทรัล เพื่อเตรียมตัวพร้อมเดต อาทิ รับฟรีบริการ Touch Up กับเคาน์เตอร์แบรนด์ดัง และเทสเตอร์จากแบรนด์น้ำหอมชั้นนำ, คูปองสำหรับช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ Central App, คูปองส่วนลดสำหรับรับประทานอาหารภายในห้างฯ สร้างความรู้สึกพิเศษ ให้ความประทับใจในวันแรกที่ได้พบกัน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สัมผัสได้ในชีวิตจริง ช่วยสร้างความผูกพันให้ก้าวแรกของความสัมพันธ์เติบโตไปได้อย่างงดงาม
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือในระยะยาว CMB ยังเตรียมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าและพนักงานห้างเซ็นทรัลให้ทดลองใช้บริการแพ็กเกจแบบ Premium ฟรี 1 เดือน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางของห้างเซ็นทรัลเร็ว ๆ นี้ (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ทิพมาศ เกษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด International Customers and Strategic Partnerships กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความสำเร็จของงาน Singles Mixer Party ครั้งนี้ ได้สะท้อนบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมที่ไม่เพียงตอบโจทย์ผู้คนทั้งด้านสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างรอบด้าน ความร่วมมือกันระหว่างห้างเซ็นทรัลชิดลม และ Coffee Meets Bagel (CMB) แอปหาคู่ระดับโลกครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างคอมมูนิตี้ ที่เราตั้งใจให้เป็นพื้นที่พบปะคุณภาพ ที่เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจและชุมชนเข้าด้วยกัน และยังช่วยยืนยันถึงความเข้าใจในพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพบปะทั้งบนหน้าจอและในชีวิตจริงอย่างไร้รอยต่อ พร้อมกันนี้เรายินดีมากที่ได้ร่วมพัฒนาประสบการณ์การเดตในไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ไปอีกระดับ”
Shn Juay, CEO, Worldwide, แห่ง Coffee Meets Bagel (CMB) ยังได้แบ่งปันว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในคอมมูนิตีที่มีความคึกคักและเติบโตเร็วที่สุดของเรา เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ใช้จำนวนมากขึ้นมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจและมีความหมาย ที่ CMB เราเชื่อว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนหน้าจอ แต่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้พบกันต่อหน้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดกิจกรรม Singles Mixer Party ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันอย่างห้างเซ็นทรัลชิดลม เพื่อให้คนโสดชาวไทยได้เชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ลึกซึ้งและมีความหมายยิ่งขึ้น”
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา CMB ได้เปิดให้ใช้งานเวอร์ชันภาษาไทยของแอปพลิเคชัน CMB อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน พบว่ามีจำนวนผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลส่วนตัวและความชื่นชอบต่าง ๆ ในโปรไฟล์ (Profile Prompts) ครบถ้วนมากขึ้น 19% ขณะที่อัตราการเริ่มต้นบทสนทนาหลังการแมตช์ (Match-to-Chat Rate) เพิ่มขึ้นถึง 13.8% ช่วยตอกย้ำความสำเร็จและเทรนด์การเติบโตที่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ชาวไทยเป็นอย่างดี
ความร่วมมือระหว่างห้างเซ็นทรัลชิดลมและ Coffee Meets Bagel (CMB) ในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า และเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยเสริมบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะ The Store of Community ให้เป็นพื้นที่พบปะของผู้คนหลากหลายกลุ่มได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า ในขณะที่ CMB ได้สนับสนุนให้ผู้ใช้งานชาวไทยสามารถสร้างโปรไฟล์ที่สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ที่ดีเติบโตในระยะยาว ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสังคมให้พัฒนาและเติบโตต่อไป ร่วมติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆ ของห้างเซ็นทรัลชิดลมได้ที่ Facebook Page: Central Chidlom หรือ Instagram: Central Chidlom หรือช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook Page: Central Department Store