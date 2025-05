ผู้ช่วยเกมเมอร์อัจฉริยะ "Copilot for Gaming" พร้อมให้ทดลองใช้บนมือถือแล้ว!

วิธีทดลองใช้ Copilot for Gaming (Beta)







Copilot for Gaming (Beta) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมบน Xbox ลื่นไหล และถูกปรับให้เข้ากับสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนมากที่สุด ผู้เล่นสามารถเข้าถึง Copilot for Gaming (Beta) ได้บนมือถือ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเล่นเกมหลัก โดยผู้ช่วยอัจฉริยะจะสามารถรับรู้ได้ว่าผู้เล่นกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ และเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ บน Xbox ของผู้เล่นแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเกมที่สนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ประวัติการเล่น และความสำเร็จในเกม (Achievements) ได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นยังสามารถค้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้Copilot Gaming (Beta) รองรับการสั่งงานด้วยการพิมพ์คำสั่ง (Prompts) หรือ คำสั่งเสียง โดยผู้เล่นสามารถสั่งงานให้ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้ทำงานได้หลากหลายเช่น- "Copilot ช่วยบอกทีว่าต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการสร้างดาบใน Minecraft?"- "กำลังมองหาเกม RPG ใหม่ ๆ แนะนำเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายบน Xbox ล่าสุดให้หน่อยได้ไหม?"- "บัญชี Game Pass ของฉันจะถึงกำหนดต่ออายุเมื่อไหร่"เมื่อผู้เล่นเกมถามคำถาม ระบบจะดึงข้อมูลกิจกรรมการเล่นเกมจากเครื่อง Xbox ของผู้ใช้งาน ร่วมกับคลังข้อมูลสาธารณะที่ได้จาก Bing เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ Xbox ยังคงเดินหน้าพัฒนาความสามารถของผู้ช่วยในการเล่นเกมให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นเกมของแต่ละคน (Personalization) ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถอื่น ๆ ของ Copilot เพื่อขยายความช่วยเหลือในเกมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตCopilot for Gaming (Beta) พร้อมให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Xbox โดยเวอร์ชันเบต้าสำหรับอุปกรณ์มือถือนี้รองรับภาษาอังกฤษ และจำกัดการใช้งานสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย และในบางภูมิภาค โดยสามารถดูรายชื่อประเทศทั้งหมดที่เข้าร่วมได้ ที่นี่ ผู้ที่สนใจทดลองใช้งาน Copilot for Gaming (Beta) สามารถเข้าถึงได้ทางแอปพลิเคชัน Xbox เวอร์ชันเบต้าสำหรับมือถือได้ตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้เล่นที่มีแอปพลิเคชัน Xbox ติดตั้งบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android อยู่แล้ว สามารถส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ได้ง่าย ๆ เพียงไปที่เมนู “More Options” มุมบนซ้ายของแอป แล้วเลือก “Give Feedback” หรือให้คะแนนคำตอบในแชท ด้วยการกดปุ่ม “Thumbs up” หรือ “Thumbs down”ผู้ใช้ Android สามารถดาวน์โหลดแอป Xbox (Beta) ได้จาก Google Play Store สำหรับผู้ใช้ iOS ที่ยังไม่มีเวอร์ชันเบต้า Xbox มีแผนจะขยายการทดสอบ Copilot for Gaming (Beta) ไปยัง Game Bar บนพีซี Windows และในแอป Xbox บนอุปกรณ์มือถือเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Xbox Wire