“คาราบาวกรุ๊ป” ผนึกกำลัง Baosteel Packaging ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ร่วมเปิด “มิติใหม่ของความร่วมมือ” สร้างแต้มต่อในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG และบริษัท Baosteel Packaging ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะรายใหญ่จากประเทศจีน จัดพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมเป่าซาน นครเซี่ยงไฮ้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการยกระดับความร่วมมือด้านธุรกิจและการบูรณาการระบบซัพพลายเชนเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองบริษัทจะผสานเครือข่ายระหว่างกำลังการผลิตที่ Baosteel Packaging มีในประเทศเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ากับความแข็งแกร่งด้านแบรนด์และช่องทางการจัดจำหน่ายของ “คาราบาวกรุ๊ป” เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการให้บริการแบบ Localization และเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Baosteel Packaging เป็นบริษัทชั้นนำของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ ภายใต้ China Baowu กลุ่มบริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีน พร้อมเดินหน้าผลักดันมาตรฐานการผลิตอัจฉริยะและนำประสบการณ์การบริหารจัดการของจีนสู่ระดับสากล ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่ยึดแนวคิด "first connecting, then integrating"
ผู้บริหารของ Baosteel Packaging กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ “ความเป็นสากล ผนึกกับความร่วมมือเชิงบูรณาการ” (Internationalization + Synergy) ของกลุ่ม Baowu อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยจุดแข็งด้านกระบวนการผลิตกระป๋องโลหะ การวางโครงสร้างกำลังการผลิตในภูมิภาค และการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน โดย Baosteel Packaging จะผนึกกำลังกับ “คาราบาวกรุ๊ป” ในประเทศไทยและตลาดโดยรอบ เพื่อร่วมกันคว้าโอกาสการเติบโตในตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดย “คาราบาวกรุ๊ป” ในฐานะแบรนด์ชั้นนำของตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือเชิงลึกกับ Baosteel Packaging และเชื่อว่าด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Baosteel Packaging จากความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากมองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (15th Five-Year Plan) ของจีนซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ เชื่อว่า Baosteel Packaging จะใช้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการสร้างระบบซัพพลายเชนในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นและตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเติมพลังใหม่ให้กับกลุ่ม Baowu ที่มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก พร้อมทั้งเป็นต้นแบบใหม่ของความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระหว่างจีนและประเทศไทย รวมถึงในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมอีกด้วย