“คาราบาวกรุ๊ป” คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2025 จากดีลอยท์ 5 ปีซ้อน ตอกย้ำองค์กรไทยที่บริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรไทยที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับโลก หลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2025 จากดีลอยท์ ประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมรักษาสถานะ Gold Standard ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติยศสำคัญของภาคธุรกิจไทย เนื่องจากเป็นโปรแกรมเชิดชูองค์กรเอกชนที่มีการบริหารจัดการโดดเด่นที่สุดของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินระดับนานาชาติที่ดีลอยท์ใช้กับบริษัทมากกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก
โปรแกรม Best Managed Companies ของดีลอยท์จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทเอกชนที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านกลยุทธ์ ความสามารถด้านองค์กร นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และธรรมาภิบาล โดยดีลอยท์ระบุว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2025 ล้วนเป็นบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งในด้านการสร้างธุรกิจให้เติบโต การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างมีความหมาย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคาราบาวกรุ๊ปได้สร้างระบบบริหารจัดการที่แข็งแรงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ หรือการวางกรอบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งตอกย้ำว่า “รางวัลนี้คือผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกคนในองค์กร และเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนามาตรฐานของธุรกิจไทยให้ยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ”
อีกหนึ่งภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ระดับโลกที่คาราบาวกรุ๊ปยึดถือ คือการวางกลยุทธ์ด้าน Global Brand Building ผ่านความร่วมมือกับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของประเทศอังกฤษอย่าง Carabao Cup ซึ่งคาราบาวเป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2570 นับเป็นระยะเวลาการสนับสนุนที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการดังกล่าว ความร่วมมือระยะยาวในระดับนี้สะท้อนถึงความสามารถขององค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว การบริหารพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการสร้างความเชื่อมั่นกับองค์กรกีฬาระดับโลก ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “World Class Product, World Class Brand” ซึ่งคาราบาวกรุ๊ปขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
นอกเหนือจากการขับเคลื่อนแบรนด์ระดับนานาชาติ คาราบาวกรุ๊ปยังนำประสบการณ์นั้นกลับมาพัฒนาสังคมในประเทศผ่านโครงการฟุตบอล และกิจกรรมเพื่อชุมชน อาทิ Carabao 7-a-Side Cup และโครงการ Carabao Coach the Coaches ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนและบุคลากร
ด้านกีฬาในไทย แนวทางนี้สอดคล้องกับมุมมองของดีลอยท์ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมด้วยผลการประเมินที่ครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถในการแข่งขัน และมาตรฐานธรรมาภิบาล คาราบาวกรุ๊ปจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่บริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยในปีนี้ สอดคล้องกับกรอบการประเมิน Best Managed Companies ของดีลอยท์ที่มุ่งยกระดับบริษัทเอกชนให้สามารถเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการในระดับโลก
การได้รับรางวัลติดต่อกันถึง 5 ปีจึงไม่เพียงสะท้อนความแข็งแกร่งของคาราบาวกรุ๊ปในวันนี้ แต่ยังเป็นหลักฐานของการวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว เป็นองค์กรไทยที่ได้รับการจับตามองว่าจะสามารถผลักดันธุรกิจสัญชาติไทยให้เติบโตและมีบทบาทสำคัญบนเวทีนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง