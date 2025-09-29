‘เบียร์ชิงเต่า–คาราบาว–นามยง’ ผนึกกำลัง รุกตลาดเครื่องดื่มไทย-จีน

ฉลองครบรอบ 50 ปีไทย-จีน “เบียร์ชิงเต่า–คาราบาว–นามยง” ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ลุยธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 บริษัท เบียร์ชิงเต่า ร่วมกับ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด, บริษัท ไทย ไชน่า เบฟเวอร์เรจ จำกัด และ บริษัท ชิงเต่า เบียร์ (ฮ่องกง) เทรดดิ้ง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สามฝ่าย ณ ชั้น 3 อาคาร 393 สำนักงานใหญ่คาราบาวกรุ๊ป
พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี, คุณเจียง จงเสียง ประธานกรรมการบริษัทเบียร์ชิงเต่า, คุณเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน), คุณหม่า หนิง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายต่างประเทศของบริษัทเบียร์ชิงเต่า พร้อมด้วยผู้นำระดับสูงของเมืองชิงเต่า และผู้แทนจากแวดวงธุรกิจจีน–ไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ร่วมกันเปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเบียร์และเครื่องดื่มจีน–ไทย
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสามบริษัท สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างไทย-จีน พร้อมชื่นชมอิทธิพลระดับโลกของแบรนด์เบียร์ชิงเต่า และความแข็งแกร่งของคาราบาวในตลาดไทยและต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพลังความร่วมมือและยกระดับการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เล่าย้อนถึงเส้นทางการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 50 ปี ครอบคลุมธุรกิจโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน คมนาคม พลังงาน และสาธารณสุข โดยท่าเรือในเครือของบริษัทฯ เป็นท่าเรือขนส่งรถยนต์แบบโรลออนโรลออฟ (ro-ro) รายเดียวในประเทศไทย ติดอันดับที่ 4 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชีย มีการส่งออกรถยนต์มากกว่า 1.5 ล้านคันต่อปี พร้อมย้ำว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทย ไชน่า เบฟเวอร์เรจ จำกัด ของนามยง เทอร์มินัล กับ บริษัทเบียร์ชิงเต่า และคาราบาว ถือเป็นสัญลักษณ์ของการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสองประเทศ โดยพร้อมจะต่อยอดความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่
คุณเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบรนด์คาราบาวในฐานะผู้นำเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ของไทย คาราบาวได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ และกำลังขยายตลาดไปต่างประเทศอย่างมั่นคง สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ คาราบาวพร้อมจะอาศัยระบบช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของบริษัท ส่งเสริมการบูรณาการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย-จีน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
คุณเจียง จงเสียง ประธานกรรมการบริษัทเบียร์ชิงเต่า กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนมิตรภาพ 50 ปีไทย-จีน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเร่งขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของเบียร์ชิงเต่า เบียร์ชิงเต่าเข้าสู่ตลาดไทยตั้งแต่ทศวรรษ 1990 และตลอด 20 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ขยายฐานตลาดอย่างมั่นคง ปัจจุบันมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมร้านค้ากว่า 2,000 แห่งทั่วไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปีและอิทธิพลครอบคลุมกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เบียร์ชิงเต่าพร้อมเปิดเส้นทางใหม่ในตลาดไทยและอาเซียน โดยอาศัยทรัพยากรช่องทางจัดจำหน่ายและเทคโนโลยีการผลิตของคาราบาว เพื่อรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เบียร์ระดับพรีเมียม และขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
การลงนามครั้งนี้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือเชิงลึกของทั้งสามฝ่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี ตลาด แบรนด์ และเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่าย นับเป็นก้าวใหม่ครั้งสำคัญของการขยายตลาดในอาเซียนของเบียร์ชิงเต่า