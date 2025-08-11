xs
Carabao Cup ฤดูกาลใหม่ดูได้ที่ Monomax พร้อมระเบิดแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” และส่งต่อความภาคภูมิใจ ยก Carabao Cup เป็น “ถ้วยของคนไทยทุกคน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Carabao Cup ฟุตบอลถ้วยชื่อดังของอังกฤษ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับแฟนบอลทั่วโลก และแฟนบอลชาวไทย โดยบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ English Football League (EFL) เป็นผู้สนับสนุน Carabao Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน พร้อมมีการต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักไปจนถึงฤดูกาล 2026/2027 รวมทั้งสิ้น 10 ฤดูกาล ความน่าสนใจคือ คาราบาวเป็นแบรนด์ไทยเพียงรายเดียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ “ลีกฟุตบอลระดับโลก” ทั้งยังเป็นแบรนด์เดียวในโลก ที่อยู่กับ English Football League (EFL) ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยที่สามารถยืนหยัดบนเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยาวนาน สะท้อนความมุ่งมั่นของคาราบาวในการใช้เวทีระดับโลกสร้างการรับรู้และยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” (World Class Product, World Class Brand)

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาราบาวได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ English Football League (EFL) สนับสนุนทัวร์นาเมนต์ Carabao Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมต้อนรับฤดูกาลใหม่ 2025/2026 ด้วยช่องทางการรับชมใหม่ที่ Monomax และ Mono29 โดยผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ Momomax Standard ไปแล้วก็สามารถรับชมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ “คาราบาวกรุ๊ป” และ Monomax มีความตั้งใจและมีจุดยืนเดียวกันที่จะให้แฟนบอลไทยได้ชมกีฬาระดับโลก English Football League (EFL) ซึ่งถือเป็นลีกใหญ่อีกลีกของอังกฤษ ตอกย้ำความคุ้มค่าของแพ็กเกจ Monomax Standard แบบรายเดือน 299 บาทต่อเดือน โดยลูกค้าจะได้ดูการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 2 ลีกดังจากฝั่งอังกฤษได้ครบและมีพากย์ไทย เพื่อให้ได้อรรถรสในการชมการแข่งขันตลอดฤดูกาล ผ่านทางแอป Monomax ที่เดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจอยากให้รีบสมัคร จะได้เริ่มชมการแข่งขันลีกใหญ่จากฝั่งอังกฤษ English Football League (EFL) ซึ่งถูกยกมาให้ได้ชมครบทั้งหมดที่แอป Monomax เพราะคาราบาวต้องการให้ฟุตบอลเป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลเข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญทาง Mono ก็จะมีการถ่ายทอดตั้งแต่ Round 1 ไปจนถึง Final Round ซึ่ง Round 1 ก็กำลังจะเปิดศึกในคืนวันที่ 12 สิงหาคมนี้ 
 
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ความพิเศษนอกจากการสานต่อกลยุทธ์ “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” ของคาราบาว ที่ดำเนินอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว คาราบาวตั้งใจที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของแฟนบอลผ่านแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ด้วยคอนเซ็ปต์ “เชียร์ได้สุด ต้องเชียร์กับคาราบาว” พร้อมเชิญชวนแฟนบอลไทยทั่วประเทศทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน Carabao Cup ทัวร์นาเมนต์ที่แบรนด์ไทยเป็นเจ้าของ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างครบเครื่องตลอดฤดูกาลนี้

“หัวใจหลักของฤดูกาลใหม่นี้ เป็นความตั้งใจของคาราบาว ที่ต้องการยกถ้วย Carabao Cup ให้เป็น ถ้วยของคนไทยทุกคน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้คนไทยทั้งประเทศ” นายกมลดิษฐ กล่าว

สำหรับการแข่งขัน Carabao Cup 2025/26 รอบแรก มีกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และรอบสองในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 แฟนบอลสามารถติดตามช่องทางการถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Mono29 ซึ่งจะถ่ายทอดบรรยากาศความสนุกจากทุกแมตช์ให้ถึงหน้าจอแฟนบอลทั่วประเทศ และติดตามกิจกรรมสนุกๆ สำหรับแฟนฟุตบอลจากเครื่องดื่มคาราบาวได้ตลอดทั้งปี ผ่านทางเพจ Carabao Tawandang Beverage

คาราบาวขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนร่วม “เชียร์บอล เชียร์บาว” ให้กระหึ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ในนัดเปิดฤดูกาล Carabao Cup 2025/26 วันที่ 12 สิงหาคมนี้












