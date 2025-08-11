Carabao Cup ฤดูกาลใหม่ดูได้ที่ Monomax พร้อมระเบิดแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” และส่งต่อความภาคภูมิใจ ยก Carabao Cup เป็น “ถ้วยของคนไทยทุกคน”

Carabao Cup ฟุตบอลถ้วยชื่อดังของอังกฤษ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับแฟนบอลทั่วโลก และแฟนบอลชาวไทย โดยบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ English Football League (EFL) เป็นผู้สนับสนุน Carabao Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน พร้อมมีการต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักไปจนถึงฤดูกาล 2026/2027 รวมทั้งสิ้น 10 ฤดูกาล ความน่าสนใจคือ คาราบาวเป็นแบรนด์ไทยเพียงรายเดียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ “ลีกฟุตบอลระดับโลก” ทั้งยังเป็นแบรนด์เดียวในโลก ที่อยู่กับ English Football League (EFL) ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยที่สามารถยืนหยัดบนเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยาวนาน สะท้อนความมุ่งมั่นของคาราบาวในการใช้เวทีระดับโลกสร้างการรับรู้และยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” (World Class Product, World Class Brand)
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาราบาวได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ English Football League (EFL) สนับสนุนทัวร์นาเมนต์ Carabao Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมต้อนรับฤดูกาลใหม่ 2025/2026 ด้วยช่องทางการรับชมใหม่ที่ Monomax และ Mono29 โดยผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ Momomax Standard ไปแล้วก็สามารถรับชมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ “คาราบาวกรุ๊ป” และ Monomax มีความตั้งใจและมีจุดยืนเดียวกันที่จะให้แฟนบอลไทยได้ชมกีฬาระดับโลก English Football League (EFL) ซึ่งถือเป็นลีกใหญ่อีกลีกของอังกฤษ ตอกย้ำความคุ้มค่าของแพ็กเกจ Monomax Standard แบบรายเดือน 299 บาทต่อเดือน โดยลูกค้าจะได้ดูการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 2 ลีกดังจากฝั่งอังกฤษได้ครบและมีพากย์ไทย เพื่อให้ได้อรรถรสในการชมการแข่งขันตลอดฤดูกาล ผ่านทางแอป Monomax ที่เดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจอยากให้รีบสมัคร จะได้เริ่มชมการแข่งขันลีกใหญ่จากฝั่งอังกฤษ English Football League (EFL) ซึ่งถูกยกมาให้ได้ชมครบทั้งหมดที่แอป Monomax เพราะคาราบาวต้องการให้ฟุตบอลเป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลเข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญทาง Mono ก็จะมีการถ่ายทอดตั้งแต่ Round 1 ไปจนถึง Final Round ซึ่ง Round 1 ก็กำลังจะเปิดศึกในคืนวันที่ 12 สิงหาคมนี้
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ความพิเศษนอกจากการสานต่อกลยุทธ์ “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” ของคาราบาว ที่ดำเนินอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว คาราบาวตั้งใจที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของแฟนบอลผ่านแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ด้วยคอนเซ็ปต์ “เชียร์ได้สุด ต้องเชียร์กับคาราบาว” พร้อมเชิญชวนแฟนบอลไทยทั่วประเทศทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน Carabao Cup ทัวร์นาเมนต์ที่แบรนด์ไทยเป็นเจ้าของ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างครบเครื่องตลอดฤดูกาลนี้
“หัวใจหลักของฤดูกาลใหม่นี้ เป็นความตั้งใจของคาราบาว ที่ต้องการยกถ้วย Carabao Cup ให้เป็น ถ้วยของคนไทยทุกคน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้คนไทยทั้งประเทศ” นายกมลดิษฐ กล่าว
สำหรับการแข่งขัน Carabao Cup 2025/26 รอบแรก มีกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และรอบสองในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 แฟนบอลสามารถติดตามช่องทางการถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Mono29 ซึ่งจะถ่ายทอดบรรยากาศความสนุกจากทุกแมตช์ให้ถึงหน้าจอแฟนบอลทั่วประเทศ และติดตามกิจกรรมสนุกๆ สำหรับแฟนฟุตบอลจากเครื่องดื่มคาราบาวได้ตลอดทั้งปี ผ่านทางเพจ Carabao Tawandang Beverage
คาราบาวขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนร่วม “เชียร์บอล เชียร์บาว” ให้กระหึ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ในนัดเปิดฤดูกาล Carabao Cup 2025/26 วันที่ 12 สิงหาคมนี้