PTTGC คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานในงาน Thailand Energy Awards 2024

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวที Thailand Energy Awards 2024 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทดแทน
นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง จากผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานที่โดดเด่นของ “บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 (โรงงานแอลดีพีอี)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050