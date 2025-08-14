PTTGCขายทิ้งหุ้น Vencorex US -Vencorex (Thailand)

PTTGC ทำสัญญาขายหุ้นในบริษัท Vencorex US, Inc. และบริษัท Vencorex (Thailand) Company Limited ให้บริษัทย่อยของบริษัท Covestro AG
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท Vencorex Holding ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Vencorex Holding เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของบริษัท Vencorex US, Inc.(“Vencorex U.S.”)และ บริษัท Vencorex (Thailand) Company Limited (“Vencorex Thailand”) ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท Covestro AG โดยสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และคาดการณ์โอนหุ้นแล้วเสร็จหลังจากได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการทำธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายใต้กลุ่มบริษัท Vencorex
ทั้งนี้ เมื่อถึงวันโอนหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้
Vencorex U.S. และ Vencorex Thailand สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ