GC จับมือ Herblixi พลิกมังคุดล้นตลาดเป็นเจลอาบน้ำ คืนคุณค่าสู่ชุมชน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ร่วมกับ Herblixi (เฮิร์บบลิกซี่) แบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Fresh Mangosteen Shower Gel” ภายใต้โครงการ “คืนความชุ่มชื้นสู่ผิว คืนคุณค่าสู่ชุมชน” สะท้อนแนวคิดแตกต่างอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้สินค้า พร้อมส่งต่อประโยชน์คืนสู่เกษตรกร
โครงการคืนความชุ่มชื้นสู่ผิว คืนคุณค่าสู่ชุมชน เกิดขึ้นจากแนวคิดในการต่อยอด “มังคุดล้นตลาด” ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ ด้วยการแปรรูปเปลือกมังคุดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำคุณภาพสูง ผสานคุณประโยชน์ของ สารสกัดจากมังคุด และ สารลดแรงตึงผิวเชิงชีวภาพ (Biosurfactant) หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการผลิตเจลอาบน้ำที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ผลิตจากชานอ้อย ซึ่งอ่อนโยนต่อผิว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเน้นการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา ต.หนองแฟบ จ.ระยอง ในการแปรรูปและสกัดสารจากมังคุด โดยรายได้ 10% จากยอดขาย จะถูกส่งคืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดใน จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่:
• โถงทางเดินระหว่างอาคาร 1–2 (สำนักงานใหญ่ ปตท.) วันที่ 4–8 และ 25–29 ส.ค. 2568 เวลา 08.30–17.00 น.
• ร้านสารพัดไทย ชั้น 3 โซน Parade – One Bangkok
• ช่องทางออนไลน์: Shopee และ TikTok Shop @Herblixi_Skin หรือสแกน QR Code