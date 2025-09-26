บอร์ดPTTGCขายหุ้น20.1%ใน “คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ฯ”ให้ Kuraray คาดโอนหุ้นต.ค.นี้

บอร์ดPTTGC ไฟเขียวขายหุ้น 20.1%ใน”คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ฯ”ให้ Kuraray คาดลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และจะโอนหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัทคุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จํากัด (KGC) ให้ Kuraray Company Limited (KRR) ในสัดส่วนร้อยละ 20.1 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ KRR ในวันที่ 25 กันยายน 2568 มีมติอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และจะโอนหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 ภายหลังจากที่ การโอนหุ้นแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงจากร้อยละ 33.4 เป็นร้อยละ 13.3 ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้น ของ KRR จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.3 เป็น 73.4 และสัดส่วนการถือหุ้นของ Sumitomo Corporation (SC) คงอยู่ที่ร้อยละ 13.3 ส่งผลให้การลงทุนของบริษัทฯ ใน KGC เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนอื่น และการขายหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างเป็นนัยสําคัญ
การทําธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ (portfolio transformation) ของบริษัทฯ