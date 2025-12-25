“ซีไลฟ์ แบงคอก” ปีนี้ทรงตัว ปีหน้าขึ้นราคา-ขยายตลาดองค์กร

ผู้จัดการรายวัน 360- “ซีไลฟ์ แบงคอก” คาดปีนี้ปริมาณลูกค้าเข้าเที่ยวชมใช้บริการในไทย ทรงตัว ถือว่าไปได้ดีท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดี และปริมาณนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนที่หายไปมาก สัดส่วนลูกค้าปีนี้ ไทยกับต่างชาติเท่ากัน เล็งขึ้นราคาค่าบริการเข้าชมปีหน้า พร้อมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเต็มที่
นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารซีไลฟ์ แบงคอก (SEALIFE Bangkok) ที่สยามพารากอน เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี2568นี้ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ โดยคาดว่าทั้งปีนี้จะมีปริมาณผู้เข้ามาเที่ยวประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับที่ผ่านมา หรืออยู่ในภาวะที่ทรงตัว เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่มลูกค้าสัดส่วนใหญ่ได้ลดลงไปมากในภาพรวม โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากจีน
โดยปีนี้คาดว่าสัดส่วนลูกค้าเป็นคนไทย ประมาณ 50% เท่ากับสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ 50% แตกต่างจากเดิมช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่สัดส่วนลูกค้าต่างชาติจะมากอยู่ที่ 65% และสัดส่วนลูกค้าคนไทยน้อยกว่าอยู่ที่ 35% เท่านั้นเอง
นอกจากกลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้ว ซีไลฟ์เองยังทำการตลาดเจาะลูกค้าองค์กรหรือที่มากันเป็นกลุ่มเป็นทัวร์ด้วย เช่น สถาบันการศึกษา บริษัทต่างๆ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือแม้แต่กลุ่มทัวร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตดีต่อเนื่อง ไม่แพ้กลุ่มวอล์กอินทั่วไป ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรประมาณ 10% - 20% ซึ่งปีหน้าก็จะขยายตลาดนี้มากขึ้นด้วย
สำหรับช่วงเวลาที่ปริมาณลูกค้าเข้าชมมากที่สุดคือ เวลา 10.00 น. - 13.00 น. และช่วงเวลา 20.00 น. โดยช่วงพีค (PEAK จะมีลูกค้าประมาณ 80%-90% ที่เข้าใช้บริการ ส่วนช่วงเวลา ออฟพีค (Off Peak) จะมีผู้เข้าชมประมาณ50%-60% โดยใช้เวลาในการเที่ยวชมเฉลี่ย 1-1.30 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วจะมียอดผู้เข้าชม 2,000-4,000 คนต่อวัน
“หลังจากที่เราเปิดบริการในไทยมาครบรอบ 20 ปีในปีนี้ นับเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวโลกใต้น้ำมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ใจกลางเมือง ที่ทำหน้าที่เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว เพราะเราเป็นพื้นที่ที่นำเสนอความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจผ่านโลกใต้น้ำให้กับผู้คนจากทั่วโลก โดยการนำสัตว์น้ำที่น่าสนใจจากทั่วโลกมาจัดแสดงให้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงสัตว์น้ำมากกว่า 200 สายพันธุ์ รวมกว่า 4,000 ตัว ทุกปีก็จะมีสัตว์ใหม่เข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความน่าสนใจและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ซ้ำในทุกครั้งที่เข้าชม ถือได้ว่า ซีไลฟ์ แบงคอก เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวในไทย กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในซีไลฟ์ของบริษัทที่กระจายในหลายประเทศที่สร้างรายได้ และมีฐานลูกค้าที่มากพอสมควร ไม่แพ้ซีไลฟ์ที่อื่น เช่น ที่ ซีไลฟ์ ลอนดอน,ซีไลฟ์ ซิดนีย์ และ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย” นางสาวสกลภัส กล่าว
อย่างไรก็ตามซีไลฟ์ แบงคอก แทบจะไม่ได้ปรับค่าบริการมานานมาก แต่ในปีหน้า (พ.ศ.2569) บริษัทจะปรับราคาค่าเข้าชมใหม่ โดย คนไทยผู้ใหญ่ ช่วงออฟพีค ราคา 590 บาท ส่วนเด็กคนไทย ราคา 490 บาท แต่ถ้าเป็นช่วงพีค จะเพิ่มราคาอีก 50 บาททั้งผู้ใหญ่และเด็ก ส่วนคนต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคาช่วงออฟพีค ราคา 1,090 บาท และเด็ก ราคา890บาท แต่หากเป็นช่วงพีค จะเพิ่มราคาอีก 100 บาททั้งเด็กและผู้ใหญ่
รวมไปถึงแผนปีหน้าจะใช้กลยุทธ์ไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติ้ง ปูพรมจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ต่อเนื่อง ดึงไลฟ์สไตล์พาร์ทเนอร์ระดับโลกสร้างกิมมิคทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ดึงดูดลูกค้าคนไทยและต่างชาติจากทั่วโลกในทุกไตรมาส สื่อสารผ่านทุกแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ทรงพลังเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง รวมทั้งผ่านทางพันธมิตรทางการตลาดที่แข็งแกร่ง มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้เราจะยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในร่มที่สำคัญที่เสริมความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็น Soft Power ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ และการบริการด้วยรอยยิ้ม
เมื่อเร็วๆนี้ได้จัดการแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” โชว์นางเงือกใต้น้ำเพียง 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นความร่วมกับ Mermaid Land นำโดย โค้ชปูเป้-ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทย นำเสนอความงดงามของทะเลในรูปแบบแฟนตาซี ผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวใต้น้ำ
นอกจากนั้นยังสานต่อพันธกิจด้านอนุรักษ์สัตว์น้ำและท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการก่อตั้ง มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส (SLBKK Plus) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตามแนวทางเดียวกับ SEA LIFE Trust องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรด้านการอนุรักษ์ของ เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส กรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงงานอนุรักษ์ในประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายของซีไลฟ์ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย